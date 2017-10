LONDON – Para penggemar sepakbola di seluruh dunia telah mendapat hasil dari The Best FIFA 2017, sebuah ajang penghargaan tertinggi bagi para insan sepakbola menurut FIFA. Dalam acara yang digelar di London Palladium, Selasa (24/10/2017) dini hari WIB, Cristiano Ronaldo menjadi The Best FIFA Men’s Player.

Ya, pemain kawakan Real Madrid itu diganjar penghargaan pemain terbaik dunia berkat penampilan bersama klub musim 2016-2017. Menjadi andalan El Real, Ronaldo sendiri sukses mengantarkan empat trofi bagi klub dan menyumbang 44 gol dalam 48 penampilannya musim lalu.

Tentunya, CR7 –julukan Ronaldo– ikut bangga dengan apresiasi yang diberikan FIFA. Mengalahkan Lionel Messi dan Neymar da Silva, Ronaldo pun pamer trofi kemenangan di akun Twitter pribadinya. Bintang asal Portugal itu tak lupa mengunggah foto dirinya tengah mencium trofi Pemain Terbaik itu.

“Sungguh perasaan yang luar biasa telah memenangkan penghargaan ini lagi. Saya ingin mendedikasikan trofi ini kepada keluarga, teman-teman, rekan setim, dan juga pelatih baik di Real Madrid maupun di Tim Nasional Portugal, juga semua orang yang telah mendukung saya!” seru Ronaldo, dalam akun @Cristiano, dikutip Selasa (24/10/2017).

Amazing feeling to have won this award again. Want to dedicate to my family, my friends, my teammates and coaches from both Real Madrid and Portuguese NT and everyone who supported me. pic.twitter.com/umpYMo1JZg— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) October 23, 2017