Alasan Liga Inggris Disebut Kompetisi Paling Ketat di Dunia

DI awal 2000-an, sepakbola Inggris dikenal memiliki empat tim kuat yang tak hanya apik tampil di kompetisi lokal, namun juga berprestasi di turnamen Eropa seperti Liga Champions. Keempat tim yang dimaksud ialah Manchester United, Chelsea, Arsenal dan Liverpool. Mereka kerap disebut The Big Four.

Namun, seiring masuknya taipan asal Uni Emirat Arab yakni Sheikh Mansour ke Manchester City pada 2008, serta keberhasilan Tottenham Hotspur mengorbitkan pemain muda potensial, timbul persegeran kekuatan di kompetisi sepakbola Negeri Ratu Elizabeth, dari The Big Four ke The Big Six.

Man City sukses menjuarai Liga Inggris pada 2011-2012 dan 2013-2014, sementara Tottenham sanggup merusak dominasi papan atas, terbukti mereka sanggup finis di posisi tiga musim lalu dan musim ini untuk sementara menempati tangga kedua. Hingga klasemen Liga Inggris 2016-2017 memasuki pekan 21, enam klub tersebut juga bersaing ketat meraih gelar juara.

Meski Chelsea unggul 12 angka dari Manchester United di posisi enam, peluang Setan Merah menjadi kampiun masih terbuka lebar. Sebab, masih ada 17 pertandingan tersisa yang dilangsungkan hingga akhir musim.

Satu lagi, Liga Inggris dapat dibilang sebagai liga yang kompetitif. Bagaimana tidak, dalam empat tahun terakhir, sang kampiun selalu berbeda-beda. Pada 2012-2013, Man United menjadi kampiun, disusul Man City (2013-2014), Chelsea (2014-2015) dan Leicester City (2015-2016).

Bandingkan dengan empat liga top Eropa lainnya yang dalam empat musim terakhir hanya mengeluarkan satu hingga dua klub saja yang menjadi juara. Di Liga Italia, Juventus menjadi kampiun dalam empat musim terakhir.

Selanjutnya, Bayern Munich mendominasi Liga Jerman dalam periode tersebut. Liga Prancis dikuasai Paris Saint-Germain (PSG) dan Liga Spanyol hanya mengeluarkan dua tim juara dalam empat musim terakhir: Barcelona (2012-2013, 2014-2015 dan 2015-2016) serta Atletico Madrid (2013-2014). Karena itu, bisa disebut Liga Inggris sebagai kompetisi paling ketat ketimbang kompetisi top Eropa lainnya.