Mourinho: Ibrahimovic Siap Hadapi Liverpool

MANCHESTER – Pelatih Manchester United, Jose Mourinho, menyebut sang penyerang yakni Zlatan Ibrahimovic berada dalam kondisi bugar saat timnya menjamu Liverpool di lanjutan Liga Inggris 2016-2017 pekan 21, Minggu 15 Januari 2017 malam WIB. Mou –sapaan akrab Mourinho– menegaskan tak ada yang perlu ditakuti dari kondisi penyerang berusia 35 tahun.

Ibrahimovic sempat tidak bugar jelang The Red Devils –julukan Man United– menjamu Hull City di semifinal Piala Liga Inggris 2016-2017, Rabu (11/1/2017) dini hari WIB. Akibatnya, pos ujung tombak diberikan Mou kepada sang penyerang muda, Marcus Rashford.

Padahal, usai Man United mengalahkan Reading 4-0 di babak III Piala FA akhir pekan lalu, Mou sempat mengindikasikan akan menurunkan Ibrahimovic di laga kontra The Tigers –julukan Hull. Namun terpenting, Man United sukses mengalahkan Hull 2-0 dan Ibracadabra –julukan Ibrahimovic– siap di laga kontra Liverpool.

Kehadiran Ibrahimovic memang sangat diharapkan. Bagaimana tidak, mantan kapten Timnas Swedia merupakan juru gedor utama Setan Merah musim ini. Dari 19 pertandingan Liga Inggris, Ibrahimovic sanggup mengemas 13 gol. Ia hanya terpaut satu bola dari Diego Costa (Chelsea) yang berstatus pencetak gol terbanyak.

“Zlatan (Ibrahimovic) sedang sakit, namun saya pikir ia akan sembuh (saat Man United menghadapi Liverpool),” ujar Mou mengutip dari Four Four Two, Rabu (11/1/2017).