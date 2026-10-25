Duel El Clasico Barcelona vs Real Madrid Pertemukan Dua Sahabat di Timnas Inggris

EL CLASICO pertama musim ini semakin dekat dan menjanjikan tontonan yang menarik, khususnya bagi para penggemar sepakbola Inggris, mengingat dua pemain yang sudah tidak asing lagi akan saling berhadapan. Setelah mengawali karier impresif bersama Barcelona, Anthony Gordon akan menjamu rekan setimnya di tim nasional Inggris, Jude Bellingham, di Spotify Camp Nou. Barcelona akan menjamu Real Madrid di lanjutan pekan ke-10 Liga Spanyol 2026-2027 pada Senin, 26 Oktober 2026 pukul 03.00 WIB.

1. Antar Timnas Inggris Menang 7-0 atas Kroasia

Beberapa pekan lalu, Jude Bellingham dan Anthony Gordon baru saja membawa Inggris meraih kemenangan telak 7-0 atas Kroasia di UEFA Nations League 2026-2027. Anthony Gordon tampil sebagai winger kiri, sementara Bellingham menjalankan peran sebagai pengatur serangan di belakang penyerang.

The Three Lions -julukan Timnas Inggris- mendominasi pertandingan dari awal hingga akhir saat bertandang ke markas Kroasia. Gelandang Real Madrid itu mencetak gol yang tercipta berkat assist Gordon. Sementara itu, Gordon mencetak gol ketiga Inggris sebelum turun minum.

Anthony Gordon akan menjalani El Clasico pertamanya.

Kedua pemain kini akan kembali turun ke lapangan, tetapi kali ini mereka akan menjadi lawan selama 90 menit. Laga ini juga akan menjadi El Clasico pertama bagi Gordon sejak bergabung dengan klub asal Catalunya tersebut pada musim panas 2026. Sementara itu, sejak bergabung dengan Los Blancos pada 2023, Bellingham telah tampil dalam 10 pertandingan El Clasico di seluruh kompetisi.

Bellingham mengawali kiprahnya bersama Real Madrid dengan tiga kemenangan beruntun atas Barcelona. Ia mencetak tiga gol dalam rangkaian pertandingan tersebut, termasuk dua gol dalam penampilan perdananya di El Clasico. Namun, tren positif itu tidak dapat dipertahankan. Real Madrid justru menelan kekalahan dalam enam dari tujuh pertemuan terakhir melawan Barcelona.

Menariknya, duel besok dini hari akan menjadi pertemuan pertama Bellingham dan Gordon di level klub. Namun, keduanya mungkin bukan satu-satunya pemain Inggris yang terlibat dalam pertandingan mendatang.

Trent Alexander-Arnold, yang pindah ke Madrid dari Liverpool pada musim panas 2025, juga berpeluang tampil dan memburu kemenangan pertamanya di El Clasico. Bek kanan berusia 28 tahun itu menjadi starter dalam pertemuan kedua tim di Spotify Camp Nou pada Mei musim lalu.