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Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |15:18 WIB
Live Malam Ini! Jadwal Siaran Langsung Madura United vs Persib Bandung di Super League 2026-2027
Pemain Persib Bandung, Marc Klok. (Foto: Instagram/persib)
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PAMEKASAN – Skuad Persib Bandung dipastikan siap tampil habis-habisan demi memetik hasil maksimal saat melakoni laga tandang kontra Madura United di laga lanjutan Super League 2026-2027. Ambisi besar tersebut diusung jajaran pemain Maung Bandung guna mengamankan poin penuh dan mengatrol posisi mereka di papan klasemen.

Bentrokan kedua tim terjadi dalam lanjutan pekan keenam Super League 2026-2027. Pertandingan sengit tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jawa Timur, pada Kamis (22/10/2026) pukul 19.00 WIB.

1. Persib Sudah Siap

Gelandang andalan Persib, Marc Klok, mengungkapkan bahwa timnya harus menghadapi jadwal kompetisi yang sangat padat musim ini. Berpartisipasi di empat ajang sekaligus membuat Persib harus turun berlaga hampir setiap tiga hari sekali, meski hal itu enggan dijadikan alasan.

Persib tercatat mengarungi empat kompetisi sekaligus, yakni Super League, Piala Liga, ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League 2 2026-2027. Situasi ini menuntut kejelian tim pelatih dalam menjaga dan mengembalikan kondisi kebugaran para pemain secara optimal.

Bek Persib Bandung Julio Cesar (instagram/@juliocfreita44)
Bek Persib Bandung Julio Cesar (instagram/@juliocfreita44)

'Lima pertandingan dalam 14 hari sangat istimewa, buat kita, ini menantang. Tapi kita sangat-sangat siap untuk lakukan hal itu," kata Klok dilansir dari laman iLeague, Kamis (22/10/2026).

2. Target Poin Penuh

Pemain berposisi gelandang itu menegaskan bahwa kemenangan adalah target utama timnya dalam laga nanti. Jadi, tim kebanggaan Bobotoh tersebut harus fokus sepanjang 90 menit permainan.

 

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