Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC: Brace Alexander Jeremejeff Bawa Skuad Macan Kemayoran Unggul 2-0

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Rabu, 21 Oktober 2026 |19:58 WIB
Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC: Brace Alexander Jeremejeff Bawa Skuad Macan Kemayoran Unggul 2-0
Persija Jakarta unggul 2-0 atas Arema FC di babak pertama. (Foto: Instagram/persija)
A
A
A

BEKASI Persija Jakarta untuk sementara berhasil memimpin 2-0 atas Arema FC pada paruh pertama laga pekan keenam Super League 2026-2027. Duel sengit antar kedua tim ini berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Rabu (21/10/2026) malam.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija tampil agresif sejak menit awal permainan. Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– langsung melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Arema FC.

Pada menit ke-10, Persija berhasil membuka keunggulan atas Arema FC. Kepastian itu setelah Alexander Jeremejeff mencatatkan namanya di papan skor.

Arema FC tampaknya cukup kesulitan meladeni pola permainan Persija karena hanya mengandalkan serangan balik. Namun, pertahanan Persija masih cukup solid.

Alexander Jeremejeff. (Foto: Instagram/persija)
Alexander Jeremejeff. (Foto: Instagram/persija)

Persija hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-22. Sayangnya, sepakan Witan Sulaeman masih melambung di atas gawang Adi Satryo.

Pada menit ke-36, Arema FC memberikan ancaman ke gawang Persija. Namun, tendangan Raianderson Morais masih dapat ditepis Nadeo.

Memasuki akhir babak pertama, Arema FC dan Persija saling jual beli serangan meskipun tidak berbuah gol. Pada menit ke-44, Persija menggandakan keunggulan atas Arema lewat Alexander Jeremejeff.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249377/persita_tangerang_vs_persija_jakarta-ACI7_large.jpg
Gagal Jaga Keamanan saat Jamu Persija Jakarta, Panpel Persita Tangerang Dijatuhi Denda Rp40 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249370/boccia_sumbang_tiga_emas_di_asian_para_games_2026-jKu0_large.jpg
Raih 3 Emas dari Cabor Boccia, Kontingen Indonesia Sukses Lampaui Target Asian Para Games 2026!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249353/bali_united_menang_3_0_atas_garudayaksa_fc_baliunitedfc-aSch_large.jpg
Hasil Bali United vs Garudayaksa FC di Super League 2026-2027: Tuan Rumah Menang 5-0!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/21/49/3249326/ileague_menjawab_soal_isu_sanksi_pengurangan_poin_kepada_klub_klub_peserta-t2GO_large.jpg
Jawaban I.League soal Isu Sanksi Pengurangan Poin bagi Klub
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/10/20/51/1762699/maem-running-club-dan-kahf-ajak-pelari-tetap-jaga-diri-di--itb-ultra-marathon-2026-wql.webp
MAEM Running Club dan Kahf Ajak Pelari Tetap Jaga Diri di ITB Ultra Marathon 2026
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2025/11/29/jakmania_2.JPG
Persija Terancam Hukuman Lebih Berat, I.League Buka Peluang Sanksi Pengurangan Poin!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement