Hasil Babak Pertama Persija Jakarta vs Arema FC: Brace Alexander Jeremejeff Bawa Skuad Macan Kemayoran Unggul 2-0

Persija Jakarta unggul 2-0 atas Arema FC di babak pertama. (Foto: Instagram/persija)

BEKASI — Persija Jakarta untuk sementara berhasil memimpin 2-0 atas Arema FC pada paruh pertama laga pekan keenam Super League 2026-2027. Duel sengit antar kedua tim ini berlangsung di Stadion Patriot Candrabhaga, Bekasi, pada Rabu (21/10/2026) malam.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persija tampil agresif sejak menit awal permainan. Skuad Macan Kemayoran –julukan Persija– langsung melancarkan gelombang serangan ke pertahanan Arema FC.

Pada menit ke-10, Persija berhasil membuka keunggulan atas Arema FC. Kepastian itu setelah Alexander Jeremejeff mencatatkan namanya di papan skor.

Arema FC tampaknya cukup kesulitan meladeni pola permainan Persija karena hanya mengandalkan serangan balik. Namun, pertahanan Persija masih cukup solid.

Alexander Jeremejeff. (Foto: Instagram/persija)

Persija hampir menggandakan keunggulan pada menit ke-22. Sayangnya, sepakan Witan Sulaeman masih melambung di atas gawang Adi Satryo.

Pada menit ke-36, Arema FC memberikan ancaman ke gawang Persija. Namun, tendangan Raianderson Morais masih dapat ditepis Nadeo.

Memasuki akhir babak pertama, Arema FC dan Persija saling jual beli serangan meskipun tidak berbuah gol. Pada menit ke-44, Persija menggandakan keunggulan atas Arema lewat Alexander Jeremejeff.