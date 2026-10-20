Manchester City Segera Dihukum Pengurangan 80 Poin, Otomatis Terdegradasi ke Liga 2 Inggris!

JENIS hukuman yang diterima Manchester City mulai menemui titik terang. Berdasarkan laporan The Sun dan Daily Mail, The Citizens -julukan Manchester City- akan menerima pengurangan poin besar-besaran efek dugaan pemalsuan laporan keuangan yang dilakukan pada 2009 hingga 2018.

Pengurangan poin ini membuat Manchester City akan terlempar ke Divisi Championship atau Liga 2 Inggris! Lantas, kapan hukuman pengurangan poin ini diterima skuad asuhan Enzo Maresca tersebut?

Pelatih Manchester City Enzo Maresca

1. Paling Lambat Awal 2027

Sebelumnya, Manchester City telah didakwa bersalah atas dugaan pemalsuan laporan keuangan. Manchester City sudah melakukan banding dan hasil banding tersebut akan diumumkan pada Januari 2027.

Masih menurut laporan yang sama, sebelum hasil banding keluar, Premier League akan mengumumkan hukuman apa yang akan diterima skuad The Citizens. Seperti yang sudah diutarakan di atas, Manchester City akan menerima hukuman poin yang membuat mereka terdegradasi ke Liga 2 Inggris.

Saat mentas di Liga 2 Inggris, Manchester City juga tak bisa langsung otomatis promosi ke Premier League. Sebab, saat turun di level dua sepakbola Inggris tersebut, Manchester Biru juga masih menerima hukuman pengurangan poin.

2. Besaran Hukuman yang Diterima Manchester City

Secara detail, jurnalis The Sun, Martin Lipton, mengungkap secara pasti hukuman yang akan diterima The Citizens. Manchester City akan menerima pengurangan 80 poin dan denda 100 juta pounds atau sekira Rp2,4 triliun!