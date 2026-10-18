Emosi Persija Jakarta Takluk dari Persita Tangerang, Shin Tae-yong: Kami Perlu Evaluasi!

BANTEN – Pelatih Persija Jakarta, Shin Tae-yong, menegaskan bakal segera membenahi skuadnya setelah menelan kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang. Langkah tersebut diambil agar Rizky Ridho dan rekan-rekan bisa segera bangkit dan kembali ke jalur kemenangan dalam lanjutan Super League 2026-2027.

Duel sengit antara kedua kesebelasan tersebut tersaji pada pekan kelima kompetisi kasta tertinggi sepak bola tanah air. Pertandingan itu berlangsung di Banten International Stadium (BIS) pada Sabtu 17 Oktober 2026 malam WIB kemarin.

1. Faktor Keberuntungan dan Kerja Keras Tim

Shin Tae-yong mengakui faktor keberuntungan terkadang turut memengaruhi hasil akhir di atas lapangan. Skuad Macan Kemayoran sebenarnya sudah berjuang habis-habisan untuk mendulang hasil maksimal, meski kenyataannya poin penuh gagal diamankan.

"Saya percaya bahwa keberuntungan tidak selalu berpihak kepada kami dalam setiap pertandingan. Untuk laga malam ini, mungkin kami memang kurang beruntung dalam mencetak gol," kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Minggu (18/10/2026).

Shin Tae-yong berambisi bawa Persija juara Super League 2026-2027

Pelatih berkebangsaan Korea Selatan itu menambahkan, pihaknya akan segera membenahi performa anak asuhnya dengan berbekal catatan dari laga tersebut agar Macan Kemayoran bisa tampil lebih tangguh ke depannya.

"Kami juga harus terus bekerja keras. Kami perlu mengevaluasi kekurangan, memperbaiki diri, dan mempersiapkan tim dengan lebih baik agar bisa mendapatkan hasil yang positif," tambahnya.