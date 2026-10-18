Kerusuhan Suporter di Markas Persita Tangerang Buyarkan Konsentrasi Persija Jakarta, Shin Tae-yong Buka Suara

BANTEN – Kekalahan 2-3 dari Persita Tangerang pada pekan kelima Super League 2026-2027 menutup tren positif Persija Jakarta. Kegagalan merebut kemenangan di Banten International Stadium (BIS), Serang, Banten itu disebut pelatih Persija, Shin Tae-yong, akibat gangguan konsentrasi pemain dan kukuhnya lini pertahanan lawan.

Hasil itu menjadi putusnya rekor kemenangan Persija dalam empat laga terakhirnya. Sementara itu, Persita melanjutkan tren positif dengan belum terkalahkan dalam lima laga, yakni tiga kemenangan dan dua imbang.

1. Kerusuhan Suporter

Shin Tae-yong mengakui pertahanan Persita kukuh sehingga sulit bagi timnya untuk leluasa dalam mencetak gol. Namun, kondisi stadion yang tidak kondusif juga memengaruhi performa Rizky Ridho dan kolega.

Dalam laga itu, beberapa kali terjadi kerusuhan suporter di tribun penonton. Kejadian itu juga sempat membuat babak kedua ditunda 30 menit.

Persita vs Persija (Andri Bagus)

"Menurut saya, salah satu penyebab kekalahan kami adalah ketidakmampuan menembus pertahanan lawan. Selain itu, ada beberapa situasi selama pertandingan yang membuat jalannya laga terganggu. Hal tersebut tentu kurang baik," kata Shin Tae-yong usai laga, dikutip Minggu (18/10/2026).