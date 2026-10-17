Media Vietnam Soroti Peringkat Klub Vietnam di Asia Tertinggal Jauh dari Indonesia dan Malaysia

Media Vietnam Soroti Peringkat Klub Vietnam di Asia Tertinggal Jauh dari Indonesia dan Malaysia (Instagram/@persib)

JAKARTA - Media Vietnam menyoroti peringkat klub Vietnam yang tertinggal jauh dari Indonesia dan Malaysia pada musim 2026-2027. Hal ini menyusul hasil mengecewakan yang diraih klub-klub Vietnam di kompetisi antarklub Asia.

1. Tertinggal dari Indonesia dan Malaysia

Ada dua klub Vietnam yang berpartisipasi pada kompetisi antarklub Asia musim ini. Kedua klub itu adalah Cong An Ha Noi yang berlaga di AFC Champions League dan The Cong-Viettel di AFC Champions League 2.

Cong An Ha Noi kini terdampar di peringkat 14 AFC Champions League 2026-207 wilayah timur dengan 0 poin hasil 2 kali kalah. Sementara The Cong-Viettel berada di posisi 3 Grup E dengan 1 poin hasil dari 2 pertandingan.

"Tim-tim sepak bola Vietnam menghadapi kesulitan. Pertandingan putaran kedua babak penyisihan grup AFC Champions League Elite dan AFC Champions League Two terus menunjukkan hasil yang mengecewakan bagi para perwakilan sepak bola Vietnam," demikian laporan Soha vn, dilansir Sabtu (17/10/2026).

Persib vs The Cong-Viettel di AFC Champions League 2 2026-2027 (@persib)

Atas hasil ini, Vietnam berada di peringkat 16 dalam ranking AFC Club Competitions 2026-2027 dengan mengumpulkan 3.133 poim.

"Sebaliknya, dua negara sepak bola lainnya dari Asia Tenggara, Malaysia dan Indonesia, secara konsisten mengumpulkan poin," katanya.

Sementara berkat performa Johor Darul Ta'zim, Malaysia saat ini memiliki 4.500 poin akumulasi dan berada di peringkat ke-7 dalam klasemen AFC Club Competitions 2026-2027 (tertinggi di antara liga sepak bola Asia Tenggara).

2. Soroti Persib

"Indonesia juga mengharumkan nama negaranya berkat prestasi Persib Bandung. Juara bertahan Liga Super Indonesia ini tak terkalahkan di babak penyisihan grup Piala AFC, membantu sepak bola Indonesia mengumpulkan 3.950 poin," katanya.

Berkat investasi besar-besaran, Persib Bandung secara bertahap menjadi kekuatan di sepak bola klub Asia Tenggara. Mereka memiliki skuad yang terdiri dari 11 pemain asing dengan sejumlah anggota tim nasional Indonesia.