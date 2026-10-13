Thom Haye Keluhkan Jadwal Padat Persib Bandung, Sebut Mustahil Selalu Bugar

BANDUNG – Gelandang Persib Bandung, Thom Haye, mengeluhkan jadwal padat yang dihadapi klubnya. Ia menyebut sangat mustahil untuk bisa selalu bugar.

Persib tampil dalam empat kompetisi di musim 2026-2027, yakni Super League, League Cup, dan ASEAN Club Championship, dan AFC Champions League 2. Jadi, tim kepelatihan dituntut bisa menjaga kebugaran pemain agar Persib dapat tampil maksimal dalam setiap laga.

1. Bukan Hanya Fokus Taktikal

Haye mengatakan timnya menyiapkan diri bukan hanya terfokus di taktikal saja, tetapi paling terpenting kebugaran pemain. Pasalnya, hal itu menjadi sebuah persoalan yang dihadapi Persib saat ini.

Persib baru saja bermain melawan Dewa United dengan skor 2-2. Laga tersebut berlangsung di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu 11 Oktober 2026.

"Satu-satunya hal yang kami lakukan sekarang adalah berusaha untuk bugar di setiap pertandingan, dan itu hampir tidak mungkin,” keluh Haye, dikutip Selasa (13/10/2026).

“Hari ini (laga lawan Dewa United) lihat, para pemain yang berjuang, mereka harus keluar digantikan dalam keadaan cedera, lalu dalam tiga hari kemudian kami harus bermain lagi," sambung pria berusia 31 tahun itu.