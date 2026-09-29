Respons Ketum The Jakmania Dengar Suporter Timnas Indonesia Rindu Shin Tae-yong: Opsinya Ada 2

Ketua Umum The Jakmania merespons kerinduan suporter Timnas Indonesia akan Shin Tae-yong (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)

JAKARTA – Ketua Umum The Jakmania, Muhammad Aditya Putra, merespons kerinduan suporter Timnas Indonesia akan pelatih Shin Tae-yong. Ia menegaskan, ada dua opsi yang bisa diambil meski sang juru taktik terikat kontrak tiga tahun dengan Persija Jakarta.

Kerinduan suporter ditandai dengan meneriakkan nama Shin Tae-yong usia Timnas Indonesia bermain imbang 0-0 dengan Timnas Malaysia. Laga tersebut dalam fase Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin 28 September malam WIB.

1. Opsi

Adit mengatakan ada banyak perspektif yang bisa dilihat soal keinginan suporter Timnas Indonesia yang ingin Shin (STY) kembali. Namun, ia menekankan kontrak Persija dan sang pelatih wajib dihormati.

“Kalau STY balik ke Timnas, opsinya kan ada dua. Pertama, STY double job Persija dan Timnas. Kalau kondisi itu perlu dilihat lagi kontraknya, apakah dimungkinkan atau ada batasan tertentu," kata Adit dalam keterangannya, Selasa (29/9/2026).

"Kedua, kalau Persija dan STY mengakhiri kontraknya karena STY mau latih Timnas, siapa yang bertanggung jawab memproses pengakhirannya," tambah pria berkacamata itu.

Adit menilai Shin adalah sosok pelatih profesional dengan kontrak kerjanya. Jadi, ia menilai pria kelahiran Yeongdeok tersebut akan tetap bersama Persija.