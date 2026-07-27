Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Pep Guardiola Akhir Buka Suara Tolak Tawaran Latih Timnas Italia, Ini Penjelasannya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |13:17 WIB
Pep Guardiola Akhir Buka Suara Tolak Tawaran Latih Timnas Italia, Ini Penjelasannya
Pep Guardiola Akhir Buka Suara Tolak Tawaran Latih Timnas Italia, Ini Penjelasannya (Dok Man City)
A
A
A

JAKARTA - Pelatih berkebangsaan Spanyol, Pep Guardiola, akhirnya buka suara soal dirinya menolak tawaran untuk melatih Timnas Italia

1. Guardiola Tolak Latih Timnas Italia

Diketahui, posisi pelatih Timnas Italia kini sedang kosong sepeninggal Gennaro Gattuso yang gagal membawa Azzuri lolos ke Piala Dunia 2026. Ini menjadi kali ketiga secara beruntun Timnas Italia gagal lolos ke Piala Dunia. 

FIGC melakukan perombakan demi mengembalikan reputasi sepak bola Italia. Legenda AC Milan, Paolo Maldini, ditunjuk sebagai Direktur Teknik dan Leonardo menjadi penasihatnya.

Demi mengembalikan kejayaan Timnas Italia, Pep Guardiola dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengisi posisi pelatih. Maldini dan Leonardo pun terbang ke Spanyol untuk menawari Pep Guardiola pekerjaan tersebut. 

Namun, mantan pelatih Manchester City itu menolak tawaran untuk melatih Timnas Italia, meski FIGC telah berupaya keras membujuknya, melansir Tuttomercatoweb, Senin (27/7/2026).

Pep Guardiola
Pep Guardiola

Melansir La Gazzetta dello Sport, Guardiola menyampaikan keputusan akhirnya semalam, mengakhiri spekulasi selama berminggu-minggu tentang masa depannya.

"Terima kasih. Saya merasa terhormat, tetapi saya belum merasa siap saat ini," katanya.

Seperti yang dijelaskan Maldini pada hari Kamis, persyaratan finansial bukanlah penghalang. Guardiola ingin beristirahat dari dunia kepelatihan dan tetap tidak yakin meskipun federasi bersedia membangun struktur kepelatihan yang memungkinkannya untuk melatih Italia sambil tetap tinggal di Barcelona bersama keluarganya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Andrea Pirlo FIGC Pep Guardiola
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/25/51/3232260/andrea_pirlo-tEqP_large.jpg
Pep Guardiola Tolak Tawaran Jadi Pelatih Timnas Italia, FIGC Beralih ke Pirlo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/23/47/3231930/pep_guardiola-GVBY_large.jpg
Guardiola Dilaporkan Minta Gaji 20 Juta Euro untuk Jadi Pelatih Timnas Italia, FIGC Cuma Sanggup Setengahnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/51/3231389/pep_guardiola-y4FK_large.jpg
Maldini Terbang ke Spanyol Rayu Pep Guardiola untuk Jadi Pelatih Timnas Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/12/51/3229705/figc_menunjuk_paolo_maldini_jadi_direktur_timnas_italia_sekaligus_memberi_kekuasaan_penuh_kepadanya-CbDQ_large.jpg
Paolo Maldini Resmi Jadi Direktur Teknis Timnas Italia, FIGC Beri Kekuasaan Penuh!
https://pict.sindonews.com/webp/850/pena/news/2026/07/26/11/1732357/istri-lionel-messi-pasang-badan-bela-timnas-argentina-di-tengah-badai-kritik-njc.webp
Istri Lionel Messi Pasang Badan Bela Timnas Argentina di Tengah Badai Kritik
https://img.inews.id/media/750/files/inews_new/2026/06/29/xabi_alonso.jpg
Chelsea Cari Pengganti Marc Cucurella, Mantan Pemain MU Masuk Radar Xabi Alonso
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement