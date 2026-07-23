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HOME BOLA LIGA ITALIA

Guardiola Dilaporkan Minta Gaji 20 Juta Euro untuk Jadi Pelatih Timnas Italia, FIGC Cuma Sanggup Setengahnya

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Kamis, 23 Juli 2026 |17:38 WIB
Guardiola Dilaporkan Minta Gaji 20 Juta Euro untuk Jadi Pelatih Timnas Italia, FIGC Cuma Sanggup Setengahnya
Guardiola Dilaporkan Minta Gaji 20 Juta Euro untuk Jadi Pelatih Timnas Italia, FIGC Cuma Sanggup Setengahnya (Dok Man City)
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JAKARTA - Federasi Sepakbola Italia (FIGC) tengah merayu Pep Guardiola untuk menjadi pelatih Timnas Italia. Dilaporkan, pelatih berkebangsaan Spanyol itu meminta gaji 20 juta euro (sekitar Rp408 miliar) per tahun untuk menjadi pelatih baru Italia.

1. Minta Gaji 20 Juta Euro

Hal ini sebagaimana menurut laporan La Gazetta dello Sport, melansir Football Italia, Kamis (23/7/2026). Namun, dilaporkan FIGC mungkin hanya mampu menyanggupi setengah dari permintaan Pep Guardiola. 

FIGC terus menunggu respons akhir dari Pep Guardiola setelah Direktur Teknik Paolo Maldini dan penasihatnya Leonardo terbang ke Barcelona untuk melakukan pembicaraan langsung dengan pelatih asal Spanyol itu akhir pekan lalu.

Sejumlah media Italia melaporkan meyakinkan Guardiola untuk menjadi pelatih Timnas Italia hampir mustahil. Pasalnya, Guardiola telah mengonfirmasi ingin beristirahat setelah 10 tahun membesut Manchester City.

Pep Guardiola (Dok Man City)
Pep Guardiola (Dok Man City)

Masalah gaji juga menjadi hal yang diperhitungkan. 

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Topik Artikel :
Pep Guardiola FIGC
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