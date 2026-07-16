Penyebab Jude Bellingham Pukul Kepala Valentin Barco Kelar Laga Timnas Inggris vs Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

PENYEBAB Jude Bellingham memukul kepala Valentin Barco kelar laga Tim Nasional (Timnas) Inggris vs Argentina di semifinal Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat pada Kamis (16/7/2026) dini hari WIB akan diulas Okezone. Ketika pemain-pemain Argentina merayakan kemenangan atas Inggris, Jude Bellingham tiba-tiba memukul kepala gelandang RC Strasbourg tersebut.

Lantas, apa penyebab Jude Bellingham memukul kepala Valentin Barco? Akun Instagram @idextratime mendapatkan momen kenapa Jude Bellingham menyerang gelandang 21 tahun tersebut.

1. Aksi Provokasi Valentin Barco

Valentin Barco selebrasi di depan pemain Timnas Inggris. (Foto: X/@idextratime)

Setelah Timnas Argentina mencetak gol penyama kedudukan lewat gol Enzo Fernandez, ada satu pemain La Albiceleste yang menarik perhatian. Pemain yang dimaksud adalah Valentin Barco.

Ketika para pemain Timnas Argentina berlari ke Enzo Fernandez, Valentin Barco justru melaju ke arah pemain Timnas Inggris sambil melakukan selebrasi, sesuatu yang tidak pantas dilakukan. Tak heran ketika Valentin Barco bergerak ke rombongan pemain Timnas Argentina kelar pertandingan, eks pemain Brighton & Hove Albion itu langsung “dikeplak” Jude Bellingham.

Meski begitu, aksi penyerangan yang dilakukan Jude Bellingham tak layak dicontoh. Menarik menanti adakah hukuman yang diterima Jude Bellingham akibat kelakuannya tersebut atau tidak.

2. Timnas Argentina Lolos Final Piala Dunia 2026

La Albiceleste menang 2-1 atas Timnas Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Sempat unggul 1-0 lewat gol Anthony Gordon pada menit 55, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- kena comeback setelah dibobol Argentina via gol-gol Enzo Fernandez pada menit 85 dan Lautaro Martinez (90+2’).