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Susah Payah Lolos Semifinal, Lionel Scaloni: Argentina Tak Bermain Seburuk yang Dikatakan Orang

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Rabu, 15 Juli 2026 |22:05 WIB
Susah Payah Lolos Semifinal, Lionel Scaloni: Argentina Tak Bermain Seburuk yang Dikatakan Orang
Susah Payah Lolos Semifinal, Lionel Scaloni: Argentina Tak Bermain Seburuk yang Dikatakan Orang (Instagram/@afaseleccion)
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ATLANTA - Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, menepis kritik atas penampilan timnya di Piala Dunia 2026 jelang pertandingan semifinal melawan Inggris, Kamis (16/7/2026).

1. Scaloni Tepis Kritik

"Tim ini tidak bermain seburuk yang dikatakan orang. Kami pasti telah melakukan sesuatu yang benar untuk mencapai tahap ini," kata Scaloni, melansir ESPN, Rabu (15/7/2026). 

Ia pun mengapresiasi anak asuhnya atas pencapaian ini.

"Saya berterima kasih kepada para pemain. Mereka telah membawa kami meraih tiga gelar dan sekarang semifinal lainnya. Kami hanya selangkah lagi, dan kami akan memberikan yang terbaik untuk mencapainya," ucapnya.

Diketahui, Argentina memuncaki Grup J dengan mengalahkan Aljazair, Austria, dan Yordania. Pada fase gugur, Argentina kemudian menyingkirkan Tanjung Verde, Mesir, dan Swiss di babak gugur Piala Dunia. 

Lionel Messi saat bela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/afaseleccion)
Lionel Messi saat bela Timnas Argentina. (Foto: Instagram/afaseleccion)

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