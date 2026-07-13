Kabar Buruk, Dua Pemain Kunci Prancis Terancam Absen Lawan Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026

KABAR buruk menimpa Tim Nasional (Timnas) Prancis jelang melawan Spanyol di laga semifinal Piala Dunia 2026. Skuad asuhan Didier Deschamps terancam keropos di sektor pertahanan setelah dua bek tengah andalan mereka, Dayot Upamecano dan William Saliba, dilaporkan absen dalam sesi latihan tim.

Laga menghadapi Spanyol tentu akan menjadi ujian terberat bagi Les Bleus –julukan Timnas Prancis. Tim berjuluk La Furia Roja tersebut merupakan salah satu kontestan dengan performa paling impresif dan menakutkan sepanjang turnamen akbar di Piala Dunia 2026 ini.

Berdasarkan laporan dari Bolavip, dalam sesi latihan terakhir, Upamecano dan Saliba harus menjalani menu latihan terpisah dari rekan-rekan setimnya. Upamecano, yang bermain untuk Bayern Munich, terpaksa harus mengambil program pemulihan khusus demi mengurangi beban kerja fisik pasca-jadwal padat.

1. Badai Cedera

Sementara itu, kondisi William Saliba jauh lebih mengkhawatirkan karena dirinya masih bergelut dengan cedera punggung kambuhan. Masalah medis ini sebenarnya sudah diderita bek andalan Arsenal tersebut sejak pekan-pekan krusial berakhirnya kompetisi Liga Inggris 2025-2026.

Timnas Prancis di Piala Dunia 2026 (Foto: FFF)

Meskipun bek berusia 25 tahun itu selalu turun sebagai starter di Piala Dunia 2026, Saliba tercatat berulang kali melewatkan sesi latihan taktis tim. Deschamps kini hanya bisa berharap keajaiban medis agar kedua tembok kokohnya itu bisa bugar tepat waktu.

Kekhawatiran Prancis sangat mendasar jika menilik rekor pertemuan historis kedua tim belakangan ini. Di bawah asuhan Deschamps, Spanyol menjadi satu-satunya negara yang mampu menumbangkan Prancis dua kali beruntun, yakni di semifinal Piala Eropa (Euro) 2024 dan semifinal UEFA Nations League 2025.