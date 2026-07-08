Lionel Messi Pecahkan Rekor Assist Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia, Geser Maradona

Lionel Messi Pecahkan Rekor Assist Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia, Geser Maradona (Instagram/@afaseleccion)

JAKARTA - Bintang Timnas Argentina, Lionel Messi, tak berhenti memecahkan rekor di Piala Dunia 2026. Pada pertandingan melawan Timnas Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026, ia kembali memecahkan rekor.

Dalam pertandingan tersebut dihelat di di Mercedes-Benz Stadium, Atlanta, Amerika Serikat pada Rabu (8/7/2026) dini hari WIB, The Pharaoh, julukan Timnas Mesir, sempat unggul 2 gol terlebih dahulu.

Gol Timnas Mesir dicetak Yasser Ibrahim pada menit 15 dan Mostafa Zico (67’). Gol Zico pada menit ke-58 juga dianulir wasit.

Sementara Argentina berhasil membalikkan keadaan. Gol-gol La Albiceleste dicetak Christian Romero (79'), Lionel Messi (83'), serta Enzo Fernandez pada menit ke 90+2'.

Terdapat rekor baru yang dipecahkan Lionel Messi usai akhir pertandingan tersebut. Dengan golnya itu, ia juga kini sendirian memimpin daftar top skor Piala Dunia 2026.

Lionel Messi mencetak gol penyama kedudukan melawan Mesir AFASeleccionEN

1. Gol Terbanyak Sepanjang Masa Piala Dunia

Berkat 1 golnya saat pertandingan melawan Mesir, Messi kini total telah mengemas 21 gol di sepanjang Piala Dunia. Pemain berusia 39 tahun itu mempertajam rekor gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.

2. Pecahkan Rekor Assist

Dalam pertandingan itu, Lionel Messi mengirim assist kepada Christian Romero. Gol tersebut menjadi sangat penting karena memperkecil kedudukan menjadi 2-1. Hingga akhirnya, Timnas Argentina berhasil menang 3-2.

Berkat assistnya itu, kini Messi resmi memecahkan rekor umpan terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dengan 9 assist. Sebelumnya, rekor umpan terbanyak sepanjang masa Piala Dunia dipegang legenda Argentina, Diego Maradona dengan 8 assist.