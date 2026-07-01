5 Tim Debutan Terbaik di Piala Dunia, Nomor 1 Langsung Peringkat 3!

Berikut lima tim debutan terbaik di Piala Dunia termasuk Timnas Korea Utara pada edisi 1966 (Foto: FIFA)

BERIKUT lima debutan terbaik di Piala Dunia. Salah satunya berhasil menembus babak semifinal dan mengakhiri turnamen di posisi tiga.

Piala Dunia merupakan ajang sepakbola yang diimpi-impikan setiap negara dan pemain profesional. Karena digelar empat tahun sekali, gengsi turnamen semakin tinggi.

Tidak jarang setiap edisi Piala Dunia diwarnai kehadiran negara-negara baru atau debutan seperti pada 2026. Lantas, siapa saja yang berhasil mencatatkan prestasi terbaik?

5 Tim Debutan Terbaik di Piala Dunia

1. Timnas Kroasia (1998)

Negara pecahan Yugoslavia ini tampil pertama kali di Piala Dunia pada edisi 1998 di Prancis. Kroasia sendiri baru berdiri sebagai negara merdeka pada 1991. Kendati begitu, mereka datang dengan nama-nama yang kemudian melegenda seperti Zvonimir Boban.

Vatreni bahkan mampu melaju hingga semifinal sebelum dikandaskan tuan rumah Timnas Prancis. Kejutan berlanjut dengan mengalahkan Timnas Belanda di perebutan tempat ketiga! Sensasi Kroasia semakin mengilap dengan hadirnya Davor Suker sebagai top skor turnamen dengan enam gol.

2. Timnas Korea Utara (1966)

Dunia pernah dikejutkan dengan negara satu ini. Korea Utara hadir di Piala Dunia 1966 yang digelar di Inggris sebagai negara berdaulat usai terlibat perang bersaudara pada dekade 1950-an.

Tentu saja, mereka tidak diperhitungkan. Tapi, Korea Utara tampil mengejutkan, salah satunya dengan mengalahkan Timnas Italia 1-0! Chollima melaju hingga perempatfinal dalam turnamen berisi 16 negara. Hanya kejeniusan Eusebio dan Timnas Portugal yang mampu menghentikan mereka dengan skor 5-3.

3. Timnas Nigeria (1994)

Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat menjadi panggung perdana buat tim berjuluk Elang Super ini. Hebatnya, Nigeria langsung lolos ke 16 besar dengan menjadi juara grup yang turut dihuni oleh Timnas Argentina dengan Diego Maradona-nya.

Sayangnya, langkah wakil Afrika ini terhenti di tangan Timnas Italia dengan skor 1-2. Gol kemenangan Roberto Baggio jadi sejarah karena itu adalah gol emas (golden goal) pertama sejak aturan tersebut diperkenalkan pada 1993.