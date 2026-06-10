Kapten Mozambik Yakin Timnas Indonesia Dapat Lolos ke Piala Dunia 2030

Kapten Mozambik Yakin Timnas Indonesia Dapat Lolos ke Piala Dunia 2030 (Cikal Bintang)

JAKARTA - Kapten Timnas Mozambik, Edmilson Dove, meyakini Timnas Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan ambisi tampil di Piala Dunia 2030. Ia mengutarakan hal itu setelah Timnas Mozambik kalah 0-1 dari Timnas Indonesia dalam laga FIFA Matchday di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta pada Selasa (9/6/2026) malam.

1. Peluang Lolos Piala Dunia

Menurut Dove, tidak ada target yang mustahil dalam sepak bola selama sebuah tim memiliki kepercayaan dan komitmen untuk terus berkembang. Ia menegaskan peluang tersebut tidak hanya berlaku bagi Indonesia, tetapi juga untuk negaranya sendiri.

"Segalanya pasti mungkin," kata Dove kepada awak media, di SUGBK, Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

Pemain Al Quwa Al-Jaw itu menilai, langkah pertama untuk meraih mimpi besar adalah membangun keyakinan bersama. Ia pun mengajak seluruh pencinta sepak bola Indonesia untuk terus percaya terhadap kemampuan Timnas Indonesia.

Timnas Indonesia vs Timnas Mozambik di FIFA Matchday Juni 2026 (Foto: Okezone/Aldhi Chandra)

2. Butuh Dukungan

Dove menegaskan dukungan publik memiliki peran yang sangat penting dalam perjalanan sebuah tim nasional. Menurutnya, kekuatan tim tidak hanya berasal dari pemain dan pelatih, tetapi juga dari energi yang diberikan para suporter.

"Kalian harus mulai dengan percaya terlebih dahulu. Kekuatan sebuah tim tidak hanya bergantung pada tim itu sendiri, tetapi juga pada dukungan dari luar," ujar Dove.

Ia menjelaskan, dukungan suporter dapat menjadi tambahan motivasi bagi pemain untuk tampil lebih baik. Kehadiran para pendukung dinilai mampu memberikan dorongan mental yang dibutuhkan saat tim menghadapi tekanan di lapangan.

Pemain berusia 31 tahun itu percaya energi positif dari tribun dapat membantu sebuah tim mencapai target yang lebih tinggi. Karena itu, Dove berharap dukungan terhadap Timnas Indonesia terus mengalir dalam setiap pertandingan.