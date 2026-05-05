Link Live Streaming Timnas Indonesia vs China U-17 di Piala Asia U-17 2026 Malam Ini, Klik di Sini!

Timnas Indonesia dipertemukan dengan Timnas China U-17 di laga pertama Grup B Piala Asia U-17 2026. (Foto: PSSI)

LINK live streaming Timnas Indonesia vs China U-17 di Piala Asia U-17 2026 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-17 akan menghadapi China U-17 di laga pembuka Grup B Piala Asia U-17 2026 yang berlangsung di King Abdullah Sports City Training Stadium (Pitch A), Jeddah, Arab Saudi pada Selasa (5/5/2026) pukul 23.30 WIB.

Anda dapat menyaksikan laga di atas secara live dan eksklusif di RCTI. Selain di RCTI, Anda dapat menyaksikan laga Timnas Indonesia U-17 vs Timnas China U-17 secara live streaming di Vision+ atau YouTube Official AFC.

1. Perjuangan Berat Timnas Indonesia U-17

Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup B Piala Asia U-17 2026 bersama China, Qatar dan Jepang. Sesuai regulasi, hanya juara dan runner-up grup yang diizinkan lolos ke perempatfinal Piala Asia U-17 2026.

PSSI menargetkan Timnas Indonesia U-17 lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2026. Sebab, dengan lolos perempatfinal Piala Asia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 dipastikan ambil bagian di Piala Dunia U-17 2026.

Demi memperbesar peluang lolos Piala Asia U-17 2026, Timnas Indonesia U-17 pantang kalah dari China U-17. Untuk mendapatkan poin dari China, Pengalaman Mathew Baker dan Mike Rajasa dapat diandalkan.

Dua pemain ini berpengalaman membela Timnas Indonesia U-17 di Piala Dunia U-17 2025. Berkat bantuan keduanya, Timnas Indonesia U-17 mencetak kemenangan perdana di Piala Dunia U-17, tepatnya saat membungkam Honduras U-17 dengan skor 2-1 di laga pamungkas Grup H Piala Dunia U-17 2025.