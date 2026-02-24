Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand di Piala AFF Futsal Wanita 2026: Garuda Pertiwi Tumbang 0-3

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:32 WIB
Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand di Piala AFF Futsal Wanita 2026: Garuda Pertiwi Tumbang 0-3
Timnas Futsal Putri Indonesia takluk 0-3 dari Timnas Futsal Putri Thailand di Piala AFF Futsal Wanita 2026 (Foto: Instagram/@changsuek)
A
A
A

NAKHON RATCHASIMA – Hasil Timnas Futsal Putri Indonesia vs Timnas Futsal Putri Thailand di Piala AFF Futsal Wanita 2026 sudah diketahui. Laga di Terminal 21 Korat, Nakhon Ratchasima, Thailand, Selasa (24/2/2026) malam WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk The Elephant War.

Gol untuk Thailand dicetak oleh Panwasa Kingthong (12'), Jenjira Bupha (20'), dan Darika Phianpailun (23’). Sementara, Indonesia mendapat sejumlah peluang tapi belum bisa dikonversi menjadi gol.

Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)
Timnas Futsal Putri Indonesia vs Thailand (Foto: Instagram/@changsuek)

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Timnas Futsal Putri Indonesia langsung tancap gas sejak peluit dibunyikan. Peluang didapat tapi bola belum menemui target. Sepakan Insyafadiya masih mengenai sisi samping gawang!

Thailand baru bisa membalas di menit keempat. Untungnya, Fitry Amelya bisa dengan mudah menangkap tembakan lawan. Peluang lain didapat Indonesia lewat kaki Fitri Rosdiana tapi terlalu pelan.

Dua peluang beruntun didapat Thailand di menit keenam tapi semua berhasil ditepis oleh Fitry! Fitri Rosdiana mencoba peruntungan dari jarak jauh di menit kedelapan tapi bola melebar.

Quisepina Olin ikut mengancam di menit ke-10 tapi sepakannya mengarah tepat ke kiper. Namun, gawang Indonesia bobol di menit ke-12 lewat aksi Panwasa Kingthong.

Ketinggalan, anak asuh Luis Estrela berusaha meningkatkan intensitas serangan. Sayangnya, dua tembakan Marsya Aulia di menit ke-14 dan 18 masih melenceng.

Kans emas didapat Fitri Sundari dari jarak dekat di menit ke-19 tapi sontekannya menyamping tipis. Hal itu disesalkan karena Jenjira Bupha sukses mencetak gol untuk membawa Thailand memimpin 2-0 saat rehat.

 

