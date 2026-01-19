Resmi! Kepulauan Solomon Jadi Peserta Keempat FIFA Series 2026 di Indonesia

Kepulauan Solomon resmi jadi peserta keempat FIFA Series 2026 di Indonesia (Foto: OFC)

FIFA resmi mengumumkan peserta FIFA Series 2026 yang digelar di Indonesia pada Maret. Timnas Indonesia selaku tuan rumah akan menghadapi tiga negara yakni Timnas Bulgaria (UEFA), Timnas Saint Kitts dan Nevis (CONCACAF), dan Timnas Kepulauan Solomon (OFC/Oseania).

Indonesia ditunjuk bersama tujuh negara lainnya sebagai tuan rumah FIFA Series 2026. Edisi kedua ini dijadwalkan dimainkan pada FIFA Matchday Maret 2026 yakni 23-31 Maret.

1. Ranking FIFA

Setiap negara yang ditunjuk akan jadi tuan rumah untuk empat kesebelasan. Dua lawan Indonesia sudah diketahui lebih dulu yakni Bulgaria serta Saint Kitts dan Nevis.

Satu nama lagi akhirnya resmi diumumkan FIFA dalam rilisnya pada Senin (19/1/2026). Kesebelasan itu adalah Timnas Kepulauan Solomon yang berada di bawah naungan OFC atau Oseania.

Dari tiga calon lawan, hanya Bulgaria yang memiliki ranking FIFA lebih baik dari Indonesia (122) yakni 88. Saint Kitts dan Nevis ada di urutan 154 sedangkan Kepulauan Solomon menghuni tangga 152.

Seperti FIFA Series 2024, badan sepakbola dunia itu membebaskan tuan rumah menentukan format turnamen ini. Ada yang memilih sistem round robin tapi tidak sedikit juga yang memakai turnamen mini dengan sistem gugur.