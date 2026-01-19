Cristiano Ronaldo Menangi Kasus Tunggakan Gaji, Juventus Wajib Bayar Rp193 Miliar!

CRISTIANO Ronaldo memenangi kasus tunggakan gajinya di Juventus. Pengadilan di Turin mewajibkan klub membayar senilai 9,8 juta Euro (setara Rp193,6 miliar)!

Kasus ini berawal dari kepindahan Ronaldo ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021. Juventus lalu menangguhkan pembayaran gaji sang pemain semasa pandemi Covid-19 sebesar 19,6 juta Euro (setara Rp387,3 miliar).

1. Kesepakatan Tertutup

Bianconeri mengira Ronaldo merelakan upahnya tidak dibayar karena memilih pindah. Sedangkan, pihak pemain asal Portugal itu merasa masih punya hak perihal gaji tersebut. Ia menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya pada 2023.

Ternyata, kedua belah pihak menjalin kesepakatan secara tertutup saat menandatangani kontrak hingga Juni 2022. Pada April 2024, panel arbitrase memutuskan Juventus harus membayar setengah dari jumlah gaji itu yakni 9,8 juta Euro karena kelalaian klub dan pemain.

Juventus ternyata keberatan dengan keputusan itu. Mereka merasa tidak ada bukti kuat untuk membayar tunggakan gaji lantaran dalam kesepakatan, tidak ada tanda tangan Ronaldo sebagai keabsahan.

Klub gantian mengajukan banding atas kasus ini dengan celah tersebut. Namun, berdasarkan laporan Football Italia, Senin (19/1/2026), keberatan Juventus ditolak oleh pengadilan di Turin!