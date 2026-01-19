Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Cristiano Ronaldo Menangi Kasus Tunggakan Gaji, Juventus Wajib Bayar Rp193 Miliar!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 19 Januari 2026 |19:52 WIB
Cristiano Ronaldo Menangi Kasus Tunggakan Gaji, Juventus Wajib Bayar Rp193 Miliar!
Cristiano Ronaldo menangi kasus tunggakan gaji atas Juventus (Foto: Juventus)
A
A
A

CRISTIANO Ronaldo memenangi kasus tunggakan gajinya di Juventus. Pengadilan di Turin mewajibkan klub membayar senilai 9,8 juta Euro (setara Rp193,6 miliar)!

Kasus ini berawal dari kepindahan Ronaldo ke Manchester United pada bursa transfer musim panas 2021. Juventus lalu menangguhkan pembayaran gaji sang pemain semasa pandemi Covid-19 sebesar 19,6 juta Euro (setara Rp387,3 miliar).

1. Kesepakatan Tertutup

Cristiano Ronaldo REUTERS

Bianconeri mengira Ronaldo merelakan upahnya tidak dibayar karena memilih pindah. Sedangkan, pihak pemain asal Portugal itu merasa masih punya hak perihal gaji tersebut. Ia menempuh jalur hukum untuk mendapatkan haknya pada 2023.

Ternyata, kedua belah pihak menjalin kesepakatan secara tertutup saat menandatangani kontrak hingga Juni 2022. Pada April 2024, panel arbitrase memutuskan Juventus harus membayar setengah dari jumlah gaji itu yakni 9,8 juta Euro karena kelalaian klub dan pemain.

Juventus ternyata keberatan dengan keputusan itu. Mereka merasa tidak ada bukti kuat untuk membayar tunggakan gaji lantaran dalam kesepakatan, tidak ada tanda tangan Ronaldo sebagai keabsahan.

Klub gantian mengajukan banding atas kasus ini dengan celah tersebut. Namun, berdasarkan laporan Football Italia, Senin (19/1/2026), keberatan Juventus ditolak oleh pengadilan di Turin!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/19/47/3196115/hasil_ac_milan_vs_lecce_di_liga_italia_2025_2026_acmilan-bVdn_large.jpg
Hasil Liga Italia 2025-2026 Semalam: AC Milan vs Lecce 1-0, Torino vs AS Roma 0-2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196089/jay_idzes-4Hmb_large.jpg
Kisah Jay Idzes yang Akui Kerepotan Lawan Rasmus Hojlund di Laga Napoli vs Sassuolo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196061/jay_idzes-iJMl_large.jpg
Komentar Berkelas Jay Idzes Usai Sassuolo Tak Pernah Menang di 7 Laga Terakhir Liga Italia 2025-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/18/47/3196040/jay_idzes-E15y_large.jpg
Meski Sassuolo Kalah 0-1 dari Napoli, Jay Idzes Tetap Tampil Luar Biasa
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2026/01/19/11/1667503/beckham-putra-dikontak-john-herdman-saddil-ramdani-kirim-doa-untuk-pelatih-timnas-indonesia-jvg.jpg
Beckham Putra Dikontak John Herdman, Saddil Ramdani Kirim Doa untuk Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/01/19/layvin_kurzawa.jpg
Layvin Kurzawa Menuju Persib, Andrew Jung Punya Peran Signifikan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement