Timnas Indonesia Dilatih John Herdman, Juru Taktik Singapura: Fantastis!

Timnas Singapura kagum dengan keputusan PSSI menunjuk John Herdman (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

PELATIH Timnas Singapura, Gavin Lee, memuji langkah PSSI menunjuk John Herdman sebagai juru taktik Timnas Indonesia. Ia pun tak sabar adu taktik di Piala AFF 2026.

Herdman direkrut PSSI untuk menangani Timnas Indonesia dan U-23. Pelatih berusia 50 tahun itu telah diperkenalkan secara resmi ke publik Tanah Air pada Selasa 13 Januari 2026.

1. Sedot Perhatian

Ditunjuknya Herdman sebagai pelatih Timnas Indonesia menyedot perhatian publik Asia Tenggara, tak terkecuali Lee. Pasalnya, pelatih asal Inggris itu memiliki rekam jejak yang apik dengan membawa Timns Kanada lolos ke Piala Dunia 2022 di Qatar.

“Ya, tentu saja itu merupakan rekrutan yang fantastis bagi Indonesia,” kata Lee di Jakarta usai drawing Piala AFF 2026, dikutip Jumat (16/1/2026).

“Dia pernah membawa sebuah tim lolos ke Piala Dunia, dan itu sangat mengesankan,” sambung pria asal Singapura itu.