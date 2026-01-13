Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentar Berkelas John Herdman soal Pemilihan Pemain Timnas Indonesia

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 13 Januari 2026 |17:09 WIB
Komentar Berkelas John Herdman soal Pemilihan Pemain Timnas Indonesia
John Herdman memegang kekuasaan penuh atas pemilihan pemain Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
JAKARTA – Pelatih baru Timnas Indonesia, John Herdman, menegaskan dirinya akan memegang kendali penuh dalam menentukan komposisi Skuad Garuda. Meski terbuka dengan berbagai masukan, pelatih asal Inggris ini berkomitmen untuk bersikap bijak dan objektif dalam memilih pemain yang paling sesuai dengan kebutuhan skema taktik yang ia siapkan.

Sebagaimana diketahui, Herdman sudah tiba di Indonesia sejak Sabtu (10/1/2026) lalu. Lalu, juru taktik asal Inggris itu baru diperkenalkan secara resmi ke publik di Hotel Mulia, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2026).

John Herdman sangat terbuka dalam menerima masukan terkait dalam proses pemilihan pemain agar punya pandangan lain. Akan tetapi, penentuan pemain sepenuhnya berada di tangannya.

1. Mendengar Masukan Namun Tetap Independen

"Ya. Maksud saya, pelatih tim nasional harus bertanggung jawab penuh atas pengambilan keputusan mereka. Sebagai pelatih tim nasional, Anda harus berkonsultasi. Penting untuk mendengarkan pendapat orang banyak," kata John Herdman di Jakarta, Selasa (13/1/2026).

John Herdman siap angkat prestasi Timnas Indonesia Okezone
John Herdman siap angkat prestasi Timnas Indonesia Okezone

"Anda mendengarkan penggemar, Anda mendengarkan para ahli, Anda mendengarkan pelatih di sistem yang lebih rendah, Anda mendengarkan pelatih profesional di liga," tambahnya.

Mantan pelatih Timnas Kanada itu mengatakan dalam proses penentuan pemain memang tidak mudah karena akan memengaruhi performa Timnas Indonesia. Jadi, dia siap bertanggung jawab penuh untuk setiap keputusan yang diambilnya.

 

Topik Artikel :
Sepakbola Dunia
