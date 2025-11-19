Ada Faktor Indra Sjafri, Ini Alasan Ivar Jenner Nyaman di Timnas Indonesia U-22

ALASAN Ivar Jenner nyaman di Timnas Indonesia U-22 menarik diulas. Dia mengaku tidak merasakan tekanan kala membela Garuda Muda.

Selain karena tidak ada tekanan, Ivar ungkap ada faktor Indra Sjafri juga yang membuatnya merasa nyaman. Dia mengaku pelatih Timnas Indonesia U-22 itu sangat baik kepadanya.

1. Bela Timnas Indonesia U-22

Ya, Ivar Jenner baru saja membela Timnas Indonesia U-22 melakoni 2 laga uji coba sebagai persiapan SEA Games 2025. Hasilnya mereka imbang 2-2 dengan Mali di Stadion Pakansari, Kabupaten Bogor, Selasa 18 November 2025 dan kalah 0-3 dari Mali, pada pekan lalu.

Ivar Jenner mengaku sangat antusias berada di Timnas Indonesia U-22. Menurutnya, proses adaptasinya berjalan cukup baik karena mendapat sambutan hangat dari seluruh elemen tim.

"Saya tidak merasa tekanan karena coach sangat baik ke saya," kata Ivar di Bogor, Selasa (19/11/2025).