Arab Saudi Juara Piala Dunia U-17 1989, Timnas Indonesia U-17 Menyusul Tahun Ini?

TIMNAS Arab Saudi U-17 menjadi satu-satunya wakil Asia yang pernah juara Piala Dunia U-17. Trofi itu disabet setelah Arab Saudi U-17 menang adu penalti 5-4 atas Skotlandia U-17 di final Piala Dunia U-17 1989 yang dilangsungkan di Skotlandia. Sekarang muncul pertanyaan, sanggupkah Timnas Indonesia U-17 mengemulasi kesuksesan Arab Saudi U-17 pada Piala Dunia U-17 2025?

1. Timnas Indonesia U-17 Targetkan Lolos 32 Besar Piala Dunia U-17 2025

Pelatih Timnas Indonesia U-17 Nova Arianto tidak memasang target muluk di Piala Dunia U-17 2025. Ia hanya menargetkan Timnas Indonesia U-17 lolos fase gugur atau 32 besar Piala Dunia U-17 2025.

Nova Arianto targetkan Timnas Indonesia U-17 lolos 32 besar Piala Dunia U-17 2025. (Foto: Aldhi Chandra/Okezone)

"Kalau target secara pribadi ya, kalau saya berharap kita bisa lolos ke babak selanjutnya, lolos dari grup," kata Nova Arianto kepada awak media termasuk Okezone, Rabu 15 Oktober 2025.

"Tetapi, saya tidak mau memberikan beban kepada pemain. Saya berharap pemain bisa menikmati pesta sepakbola yang menurut saya di usia mereka level Piala Dunia adalah level paling atas di usianya. Saya minta pemain bisa lebih enjoy,” lanjut Nova Arianto.

Di Piala Dunia U-17 2025, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H bersama Brasil U-17, Zambia U-17 dan Honduras U-17. Melihat deretan lawan yang ada, lolos 32 besar Piala Dunia U-17 2025 saja sudah mengesankan bagi Timnas Indonesia U-17. Untuk lolos 32 besar, Timnas Indonesia U-17 dapat memilih jalur juara grup, runner-up grup atau merebut satu slot peringkat tiga terbaik.

2. Level Timnas Indonesia U-17 Masih Jauh

Melihat Timnas Indonesia U-17 bersaing di perebutan gelar juara Piala Dunia U-17 2025, kansnya sangat kecil. Di Piala Asia U-17 2025 saja, jalan Zahaby Gholy dan kawan-kawan sudah terhenti di perempatfinal.