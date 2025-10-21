Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Alasan Alex Pastoor Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026

Cikal Bintang , Jurnalis-Selasa, 21 Oktober 2025 |19:41 WIB
Alasan Alex Pastoor Gagal Bawa Timnas Indonesia Lolos ke Piala Dunia 2026
Alex Pastoor kala masih menangani Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

MANTAN asisten pelatih Timnas Indonesia, Alex Pastoor, berbicara setelah kegagalan Skuad Garuda ke Piala Dunia 2026. Dia beberkan alasannya.

Pastoor mengakui Timnas Indonesia sudah berusaha maksimal. Namun menurutnya, usaha Timnas Indonesia belum cukup untuk mewujudkan harapan itu.

Pesan Menyentuh Alex Pastoor Usai Terdepak dari Timnas Indonesia, Tetap Punya Kesan Baik dengan Indonesia

1. Timnas Indonesia Gagal Lolos ke Piala Dunia 2026

Timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Harapan Skuad Garuda sirna setelah kalah dalam dua pertandingan di putaran empat kualifikasi.

Jay Idzes dan kolega tumbang dari Arab Saudi (2-3), dan Irak (0-1). Kekalahan ini berujung pada pemberhentian kerjasama antara PSSI dengan tim kepelatihan yang dipimpin oleh Patrick Kluivert.

 

Halaman:
1 2
      
