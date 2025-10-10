Hasil Timnas Indonesia U-22 vs Timnas India U-22 di Babak Pertama: Dony Tri Cetak Gol, Garuda Muda Tertinggal 1-2

Timnas Indonesia U-22 tertinggal 1-2 dari Timnas India U-22 di laga uji coba (Foto: PSSI)

JAKARTA – Hasil babak pertama Timnas Indonesia U-22 vs Timnas India U-22 di laga uji coba sudah diketahui. Pertandingan di Stadion Madya Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Jumat (10/10/2025) malam WIB, itu berakhir dengan skor 2-1 untuk The Blue Tiger.

Kedua gol India dihasilkan oleh Muhammed Suhail (5’, 26’). Sementara, satu-satunya gol Indonesia dicetak oleh Dony Tri Pamungkas (41’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Di awal laga, Timnas Indonesia U-22 coba menekan duluan. Mereka berusaha mencari gol cepat. Namun, sebuah kesalahan menjadi petaka hingga direbut lawan.

Suhail mengiring bola dalam kondisi bebas di sisi kiri pertahanan. Sampai di kotak penalti, ia melepaskan tembakan menyilang yang menaklukkan Cahya Supriadi.

Setelah unggul, India lebih nyaman mengembangkan permainan. Namun, Indonesia mengintip peluang lewat tembakan spekulatif Hokky Caraka di menit ke-17.

India tidak tinggal diam. Suhail Ahmad mencoba mengitip peluang lewat tembakan mendatar di menit ke-22. Untungnya, bola bisa ditangkap dengan baik oleh Cahya.

Kembali, Indonesia mendapat peluang dari tendangan bebas spekulatif dari Dony Tri di menit ke-25. Namun, dari serangan balik, India lagi-lagi membobol gawang Indonesia, di mana Suhail masuk papan skor.