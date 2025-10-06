Live di RCTI! Ini Jadwal Timnas Indonesia vs Arab Saudi di Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026: Sabet 3 Poin, Garuda?

Thom Haye dan Ole Romeny suap turun Timnas Indonesia vs Arab Saudi di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia live di RCTI

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Arab Saudi di matchday pertama Grup B babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Berdasarkan jadwal yang dikeluarkan AFC, laga yang dilangsungkan di Stadion King Abdullah Sports City Stadium, Jeddah, Arab Saudi pada Kamis, 9 Oktober 2025 pukul 00.15 WIB akan disiarkan secara live dan eksklusif di RCTI.

Baik Arab Saudi dan Timnas Indonesia dalam kepercayaan diri tinggi jelang bentrok. Green Falcons -julukan Arab Saudi- sedang rutin mendapatkan hasil positif.

Timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Makedonia Utara. (Foto: X/@SaudiNT_EN)

Di FIFA Matchday September 2025 saja, skuad asuhan Herve Renard ini menang 2-1 atas Makedonia Utara dan menahan tuan rumah Republik Ceko 1-1. Makedonia Utara dan Republik Ceko bukanlah tim sembarangan.

Makedonia Utara saat ini menempati puncak klasemen Grup J Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 11 angka, unggul satu poin atas Belgia di posisi dua. Jika posisi ini bertahan hingga akhir kualifikasi, Makedonia Utara dipastikan lolos Piala Dunia 2026.

Republik Ceko juga tidak kalah garangnya. Negara pecahan Cekoslovakia ini untuk sementara duduk sebagai runner-up Grup L Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Eropa dengan 12 angka. Raihan poin itu sama persis dengan Kroasia di puncak klasemen.

1. Timnas Indonesia Superior atas Arab Saudi

Jika ukurannya rekor pertemuan satu tahun terakhir, Timnas Indonesia superior atas Arab Saudi. Setelah bermain 1-1 di Jeddah, Timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi di Jakarta.

Secara kualitas pemain, Timnas Indonesia juga lebih oke ketimbang saat menang 2-0 pada November 2024. Timnas Indonesia disinyalir semakin oke efek kehadiran Kevin Diks, Joey Pelupessy, Miliano Jonathans dan Ole Romeny.

Meski ranking FIFA Arab Saudi jauh di atas, Timnas Indonesia pantang minder. Sebab, secara materi pemain, Timnas Indonesia tidak kalah dari Arab Saudi.