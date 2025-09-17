Respons Erick Thohir soal Rangkap Jabatan Ketua Umum PSSI dan Menpora: Tunggu Prosesnya di FIFA

Erick Thohir buka suara soal rangkap jabatan Menpora dan Ketum PSSI. (Foto: Binta Mufarida/Okezone)

ERICK Thohir buka suara soal rangkap jabatan sebagai Ketua Umum PSSI dan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora RI). Pria 55 tahun itu mengaku akan menunggu keputusan dari Federasi Sepakbola Dunia (FIFA).

“Nanti ada prosesnya di FIFA. FIFA selaku badan sepakbola tertinggi di dunia itu nanti yang menentukan,” kata Erick Thohir kepada awak media termasuk Okezone kelar dilantik sebagai Menpora RI di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (17/9/2025).

Erick Thohir (kedua dari kiri) resmi dilantik sebagai Menpora RI. (Foto: Binti Mufarida/Okezone)

Erick Thohir juga ditanya soal pandangannya terkait potensi rangkap jabatan. Lagi-lagi ia mengembalikannya kepada FIFA.

“FIFA nanti yang mengatur. Biar FIFA yang bersurat, semua aturan dari FIFA,” lanjut mantan Menteri BUMN ini.

1. Muncul Conflict of Interest?

Jika Erick Thohir menduduki posisi Menpora sekaligus Ketua Umum PSSI, dikhawatirkan muncul conflict of interest. Ditakutkan muncul kecemburuan dari cabang olahraga lain, mengingat Erick Thohir sedang getol-getolnya membangun sepakbola Tanah Air.

Sejak Februari 2023, Erick Thohir menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Di bawah kepemimpinan Erick Thohir, prestasi sepakbola nasional meningkat.

Pertama kalinya dalam 32 tahun, Timnas Indonesia U-22 merebut medali emas SEA Games (2023). Selain itu, Timnas Indonesia juga untuk pertama kalinya lolos ke fase gugur Piala Asia (16 besar Piala Asia 2023) serta di ambang lolos Piala Dunia 2026.