ADA 3 pemain bintang Liverpool musim 2025-2026 yang dibeli dengan harga fantastis di bursa transfer musim panas ini. Bahkan salah satunya mampu memecahkan rekor transfer Liga Inggris!

Seperti yang diketahui, bursa transfer musim panas 2025 telah ditutup pada 2 September 2025. Liverpool menjadi sorotan utama setelah melakukan belanja besar-besaran untuk memperkuat skuadnya.

Ambisi untuk mempertahankan trofi Liga Inggris dan meraih kejayaan di Liga Champions membuat The Reds tak ragu merogoh kocek dalam-dalam. Total, Liverpool menghabiskan sekira 567 juta poundsterling atau sekira Rp12,6 triliun, dengan tiga pemain yang dibeli dengan harga fantastis.

Berikut 3 Pemain Bintang Liverpool Musim 2025-2026 yang Dibeli dengan Harga Fantastis:

1. Alexander Isak

Alexander Isak pecahkan rekor transfer di Liga Inggris setelah resmi gabung Liverpool

Pemain yang paling menyita perhatian adalah penyerang asal Swedia, Alexander Isak. Ia resmi bergabung dengan Liverpool dari Newcastle United dengan biaya transfer fantastis sebesar 130 juta pounds (Rp2,8 triliun).

Angka ini memecahkan rekor transfer termahal dalam sejarah Liga Inggris. Isak dikontrak Liverpool hingga 30 Juni 2031.

2. Florian Wirtz

Florian Wirtz

Sebelum kedatangan Isak, Liverpool juga telah memecahkan rekor transfer termahal Liga Inggris dengan mendatangkan Florian Wirtz dari Bayer Leverkusen. Pemain asal Jerman ini diboyong dengan mahar sebesar 125 juta euro (Rp2,3 triliun).

Wirtz menjadi rekrutan termahal Liverpool pada bursa transfer musim panas 2025 hingga bulan Juli. Kehadiran Wirtz dan Isak menjadikan lini serang The Reds semakin menakutkan, dan diharapkan mampu membawa Liverpool meraih lebih banyak gelar.