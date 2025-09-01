Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pelatih Korea Selatan U-23 Waspadai Kekuatan Timnas Indonesia U-23: Ada Banyak Pemain Bagus!

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 01 September 2025 |20:45 WIB
Pelatih Korea Selatan U-23 Waspadai Kekuatan Timnas Indonesia U-23: Ada Banyak Pemain Bagus!
Timnas Indonesia U-23 kala melawan Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

PELATIH Timnas Korea Selatan U-23, Lee Min Sung, mewaspasai kekuatan Timnas Indonesia U-23 jelang berhadapan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Menurutnya, ada banyak pemain bagus di skuad Garuda Muda.

Lee mengatakan sudah menganalisis permainan Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, Korea Selatan U-23 diharapkan bisa mendulang hasil manis.

Rafael Struick mengemas dua gol di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Korea Selatan U-23 (Foto: AFC)

1. Timnas Korea Selatan U-23 Hadapi Garuda Muda

Timnas Korea Selatan U-23 akan tergabung bersama Indonesia, Laos, dan Macau di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Seluruh laga Grup J akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 - 9 September 2025.

Lee pun mempersiapkan timnya dengan baik. Persiapan digencar terutama karena mereka akan berhadapan dengan tuan rumah Timnas Indonesia U-23. Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada 9 September 2025.

2. Analisis Kekuatan Lawan

Sebelum laga krusial itu, Lee mengatakan sudah menganalisis kekuatan Timnas Indonesia U-23. Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan mengikuti gelaran Piala AFF U-23 2025.

Turnamen itu merupakan pertemuan antar tim U-23 Asia Tenggara yang digelar di Indonesia pada Juli 2025. Saat itu, Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up setelah kalah dari Vietnam 0-1 di partai final.

Lee mengingatkan timnya untuk waspada terhadap Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, Skuad Garuda telah berkembang pesat di bawah asuhan Gerald Vanenburg.

"Saya pribadi menonton pertandingan Indonesia bulan lalu, dan mereka tim yang jauh lebih baik, jadi saya waspada," tutur Lee dilansir dari laman resmi Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), Senin (1/9/2025).

"Mereka punya banyak pemain bagus, jadi saya memperhatikan dengan saksama. Saya menganalisis pertandingan mereka (Indonesia) dan berharap mereka meraih hasil yang baik," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/51/3169260/berikut_dua_negara_asean_yang_resmi_lolos_piala_asia_u_23_2026-KiY4_large.jpg
2 Negara ASEAN yang Resmi Lolos Piala Asia U-23 2026, Nomor 1 Juara AFF!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/51/3169255/hokky_caraka-nWkc_large.jpg
Timnas Indonesia U-23 Gagal ke Piala Asia U-23 2026, Hokky Caraka Minta Maaf
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/11/51/3169195/gerald_vanenburg-eXUf_large.jpg
Dukungan Penuh Indra Sjafri untuk Gerald Vanenburg Usai Gagal di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/51/3168874/daftar_16_negara_yang_lolos_piala_asia_u_23_2026_minus_timnas_indonesia_u_23_pssi-P8YT_large.jpg
Daftar 16 Negara yang Lolos Piala Asia U-23 2026: Tanpa Timnas Indonesia U-23!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/03/51/1651169/sea-games-2025-resmi-dimulai-saksikan-seru-pertandingannya-di-vision-adm.webp
SEA Games 2025 Resmi Dimulai: Saksikan Seru Pertandingannya di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/sabar_karyaman_gutamamoh_reza_pahlevi_isfahani.jpg
Dadakan Masuk Skuad, Sabar/Reza Pede Bidik Emas SEA Games 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement