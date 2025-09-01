Pelatih Korea Selatan U-23 Waspadai Kekuatan Timnas Indonesia U-23: Ada Banyak Pemain Bagus!

Timnas Indonesia U-23 kala melawan Timnas Korea Selatan U-23. (Foto: AFC)

PELATIH Timnas Korea Selatan U-23, Lee Min Sung, mewaspasai kekuatan Timnas Indonesia U-23 jelang berhadapan di Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Menurutnya, ada banyak pemain bagus di skuad Garuda Muda.

Lee mengatakan sudah menganalisis permainan Timnas Indonesia U-23. Dengan begitu, Korea Selatan U-23 diharapkan bisa mendulang hasil manis.

1. Timnas Korea Selatan U-23 Hadapi Garuda Muda

Timnas Korea Selatan U-23 akan tergabung bersama Indonesia, Laos, dan Macau di Grup J Kualifikasi Piala Asia U-23 2026. Seluruh laga Grup J akan digelar di Stadion Gelora Delta Sidoarjo, Jawa Timur pada 3 - 9 September 2025.

Lee pun mempersiapkan timnya dengan baik. Persiapan digencar terutama karena mereka akan berhadapan dengan tuan rumah Timnas Indonesia U-23. Pertemuan kedua tim akan berlangsung pada 9 September 2025.

2. Analisis Kekuatan Lawan

Sebelum laga krusial itu, Lee mengatakan sudah menganalisis kekuatan Timnas Indonesia U-23. Pelatih berusia 52 tahun itu bahkan mengikuti gelaran Piala AFF U-23 2025.

Turnamen itu merupakan pertemuan antar tim U-23 Asia Tenggara yang digelar di Indonesia pada Juli 2025. Saat itu, Timnas Indonesia U-23 menjadi runner-up setelah kalah dari Vietnam 0-1 di partai final.

Lee mengingatkan timnya untuk waspada terhadap Timnas Indonesia U-23. Menurutnya, Skuad Garuda telah berkembang pesat di bawah asuhan Gerald Vanenburg.

"Saya pribadi menonton pertandingan Indonesia bulan lalu, dan mereka tim yang jauh lebih baik, jadi saya waspada," tutur Lee dilansir dari laman resmi Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan (KFA), Senin (1/9/2025).

"Mereka punya banyak pemain bagus, jadi saya memperhatikan dengan saksama. Saya menganalisis pertandingan mereka (Indonesia) dan berharap mereka meraih hasil yang baik," tambahnya.