Mengukur Ketajaman Ramadhan Sananta yang Dipanggil Patrick Kluivert Jelang Lawan Kuwait dan Lebanon

MENGUKUR ketajaman Ramadhan Sananta yang dipanggil Patrick Kluivert jelang lawan Timnas Kuwait dan Lebanon menarik dilakukan. Sebab, dia menjadi satu-satunya striker murni yang dipanggil Patrick Kluivert untuk dua pertandingan uji coba Timnas Indonesia pada September 2025.

Sananta diperkirakan akan menjadi ujung tombak melawan Kuwait dan Lebanon. Akankah dia tampil ciamik dengan cetak banyak gol?

1. Timnas Indonesia Lakoni 2 Laga Uji Coba

Timnas Indonesia akan melakoni dua laga uji coba kontra Kuwait dan Lebanon pada FIFA Matchday September 2025. Dua pertandingan itu akan berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo (GBT), Surabaya, Jawa Timur.

Skuad Garuda akan bersua dengan Kuwait pada pertandingan pertama yang digelar pada 5 September 2025. Kemudian, mereka akan menjamu Lebanon pada 8 September 2025.

Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, sudah memanggil sebanyak 27 pemain untuk dua pertandingan uji coba itu. Dari 27 nama yang dipanggil, Kluivert hanya membawa satu striker murni.

Sosok tersebut adalah Ramadhan Sananta, mantan pemain Persis Solo yang kini berkarier di Liga Malaysia bersama Brunei DPMM. Sananta menjadi satu-satunya striker murni dari enam penyerang Skuad Garuda.

Lima pemain lainnya, yakni Ragnar Oratmangoen, Stefano Lilipaly, Egy Maulana Vikri, Yakob Sayuri, dan Beckham Putra bisa bermain secara fleksibel. Nantinya, Sananta berperan menggantikan Ole Romeny yang tak dipanggil karena cedera.

2. Ketajaman Ramadhan Sananta

Sejauh ini, Sananta memang striker yang cukup tajam bersama Brunei DPMM. Dari tiga pertandingan, pemain berusia 22 tahun itu sudah mencetak satu gol dan dua assist bersama Brunei DPMM.

Gol perdana Sananta dicatatkan saat Brunei DPMM ditahan imbang PDRM FC 1-1 di Liga Malaysia pada 9 Agustus 2025. Dia juga membukukan satu assist dalam pertandingan tersebut.

Kemudian satu assist lagi dicatatkan Sananta saat membantu Brunei DPMM mengalahkan Kuching City 3-2 di Piala FA Malaysia, 16 Agustus 2025 lalu. Pada laga tersebut, Sananta mendapat nilai 7,5 dari situs statistik Sofascore.