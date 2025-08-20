Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Erick Thohir Jelang Timnas Putri Indonesia U-16 vs Timor Leste di Laga Perdana Piala AFF 2025

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 20 Agustus 2025 |15:57 WIB
Pesan Erick Thohir Jelang Timnas Putri Indonesia U-16 vs Timor Leste di Laga Perdana Piala AFF 2025
Erick Thohir bicara soal Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

PESAN menyentuh dikirim Erick Thohir jelang Timnas Putri Indonesia U-16 vs Timor Leste di laga perdana Piala AFF Putri U-16 2025. Ketua Umum PSSI itu mengajak suporter untuk mendukung kiprah Garuda Pertiwi muda di laga pertama turnamen itu.

Timnas Putri Indonesia U-16 berstatus sebagai tuan rumah di Piala AFF Putri U-16 2025. Turnamen ini akan berlangsung di Stadion Manahan dan Stadion Sriwedari yang berlokasi di Surakarta, Jawa Tengah pada 20 hingga 29 Agustus 2025.

Demi Hargai Musisi, Erick Thohir Koordinasi dengan Menteri Hukum Terkait Hak Cipta

Di laga perdana, Indonesia berjumpa dengan Timor Leste di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah pada Rabu (20/8/2025) pukul 19.30 WIB. Laga pembuka tentu sangat krusial bagi Timnas Putri Indonesia U-16.

1. Pesan Erick Thohir

Erick mengingatkan Timnas Putri Indonesia U-16 untuk tak meremehkan lawan. Mantan pemilik Inter Milan itu menginginkan pasukan Timo Scheunemann fokus agar bisa mengunci tiga poin.

"Timnas Indonesia U-16 Putri akan memulai perjalanan di ASEAN U-16 Women’s Championship 2025 menghadapi Timor-Leste," tulis Erick di akun instagram pribadinya (@erickthohir), Rabu (20/8/2025).

"Fokus bermain sebagai tim dan berikan yang terbaik untuk Indonesia," tambahnya.

 

