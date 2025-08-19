Timnas Indonesia U-17 Gelar TC di Bulgaria dan UEA, Nova Arianto Tunggu Kedatangan 3 Pemain Diaspora Baru

Nova Arianto menunggu kedatangan tiga pemain diaspora baru saat Timnas Indonesia U-17 menggelar TC lanjutan (Foto: Okezone/Wahyudi Aulia Siregar)

TIMNAS Indonesia U-17 akan menggelar pemusatan latihan (TC) di Bulgaria dan Uni Emirat Arab (UEA). Yang menarik, pelatih Nova Arianto mengatakan, pihaknya sedang menunggu tiga pemain diaspora baru!

Sebagaimana diketahui, Garuda Asia tergabung di Grup H Piala Dunia U-17 2025 bersama dengan Brasil, Honduras, dan Zambia. Ajang itu akan digelar di Qatar pada 3-27 November 2025.

Nova mengatakan, bongkar pasang skuad Timnas Indonesia U-17 memang akan terus dilakukan. Langkah itu agar sang pelatih dapat menemukan komposisi terbaik untuk timnya.

1. Menunggu 3 Pemain Diaspora

Terdekat, mereka akan melakoni TC di Bulgaria pada 1-14 September 2025. Zahaby Gholy dan kawan-kawan dijadwalkan menggelar tiga laga uji coba di negara tersebut.

Yang menarik, Nova mengungkapkan sedang menunggu tiga pemain diaspora anyar. Mereka adalah Lucas Lee, Nicolas Mjosund, dan Mike Rajasa.

"Pastinya promosi degradasi akan terus berjalan ya, termasuk setelah ini kami akan melakukan training camp di Bulgaria dari tanggal 1-14 (September). Direncanakan kami ada tiga kali uji coba di sana,” kata Nova, dikutip Selasa (19/8/2025).