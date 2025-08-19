Pesan Menyentuh Sandy Walsh untuk Yokohama F Marinos Usai Resmi Gabung Buriram United

BINTANG Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kirim pesan menyentuh untuk Yokohama F Marinos. Hal ini dilakukan karena Sandy susah resmi berpisah dengan Yokohama F Marinos.

Sandy resmi gabung klub liga Thailand, Buriram United. Dia diumumkan resmi jadi pemain Buriram pada sore tadi.

1. Pesan Menyentuh

Bergabung dengan Buriram United menjadi pengalaman baru bagi Sandy Walsh. Sandy untuk pertama kalinya akan berkarier di kancah sepakbola Asia Tenggara.

Sandy pun dipastikan berpisah dengan Yokohama F Marinos. Dia pun mengaku senang sempat menjadi bagian dari Yokohama F Marinos, meskipun cukup singkat. Hal itu pun meninggalkan kesan buat kariernya.

"Merupakan suatu kehormatan untuk mengenakan jersey tricolore dan berjuang untuk Marinos. Kota Yokohama, para penggemar, dan tim akan selalu menjadi bagian dari diri saya," kata Sandy Walsh dilansir dari laman Instagram pribadinya, Selasa (19/8/2025)

"Saya bersyukur atas semua pengalaman yang saya dapatkan selama di sini dan saya hanya mendoakan kesuksesan bagi tim di sisa musim ini. Terima kasih semuanya," tambahnya.