Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Menyentuh Sandy Walsh untuk Yokohama F Marinos Usai Resmi Gabung Buriram United

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Selasa, 19 Agustus 2025 |19:36 WIB
Pesan Menyentuh Sandy Walsh untuk Yokohama F Marinos Usai Resmi Gabung Buriram United
Sandy Walsh resmi gabung Buriram United. (Foto: Buriram United)
A
A
A

BINTANG Timnas Indonesia, Sandy Walsh, kirim pesan menyentuh untuk Yokohama F Marinos. Hal ini dilakukan karena Sandy susah resmi berpisah dengan Yokohama F Marinos.

Sandy resmi gabung klub liga Thailand, Buriram United. Dia diumumkan resmi jadi pemain Buriram pada sore tadi.

Sandy Walsh resmi gabung Buriram United. (Foto: Instagram/buriramunitedofficial)

1. Pesan Menyentuh

Bergabung dengan Buriram United menjadi pengalaman baru bagi Sandy Walsh. Sandy untuk pertama kalinya akan berkarier di kancah sepakbola Asia Tenggara.

Sandy pun dipastikan berpisah dengan Yokohama F Marinos. Dia pun mengaku senang sempat menjadi bagian dari Yokohama F Marinos, meskipun cukup singkat. Hal itu pun meninggalkan kesan buat kariernya.

"Merupakan suatu kehormatan untuk mengenakan jersey tricolore dan berjuang untuk Marinos. Kota Yokohama, para penggemar, dan tim akan selalu menjadi bagian dari diri saya," kata Sandy Walsh dilansir dari laman Instagram pribadinya, Selasa (19/8/2025)

"Saya bersyukur atas semua pengalaman yang saya dapatkan selama di sini dan saya hanya mendoakan kesuksesan bagi tim di sisa musim ini. Terima kasih semuanya," tambahnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184719/ivar_jenner-Ieam_large.jpg
Bikin Geger, Ivar Jenner Putuskan Tidak Perpanjang Kontrak dengan FC Utrecht
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/20/51/3184703/momen_cristiano_ronaldo_dan_georgina_rodriguez_bertemu_presiden_as_donald_trump-XR0P_large.jpg
Pesan Hangat Cristiano Ronaldo Usai Diundang Donald Trump ke Gedung Putih
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184482/simak_profil_rizki_nur_fadhilah_yang_diduga_jadi_korban_tppo_ke_kamboja-Jjzn_large.jpg
Profil Rizki Nur Fadhilah, Jebolan Diklat Persib yang Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/51/3184444/appi_mendesak_pemerintah_ri_turun_tangan_mengusut_tuntas_kasus_dugaan_tppo_yang_dialami_rizki_nur_fadhilah-1tF5_large.jpg
Pesepakbola Indonesia Rizki Nur Fadhilah Diduga Jadi Korban TPPO ke Kamboja, APPI Desak Pemerintah Turun Tangan
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/20/49/1646357/las-vegas-grand-prix-2025-siap-digelar-ini-jadwal-streaming-f1-di-vision-zpr.webp
Las Vegas Grand Prix 2025 Siap Digelar! Ini Jadwal Streaming F1 di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/20/link_live_streaming_borussia_dortmund_vs_vfb_stutt.jpg
Link Live Streaming Borussia Dortmund vs Stuttgart, Saksikan Gratis di Vision+!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement