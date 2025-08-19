Edu Perez Benahi Finishing Persebaya Surabaya Jelang Hadapi Bali United

PELATIH Persebaya Surabaya, Eduardo Perez, berjanji untuk membenahi penyelesaian akhir timnya jelang menghadapi Bali United di pekan ketiga Super League 2025-2026. Ia belum puas usai meraih kemenangan perdana pekan lalu.

Persebaya menang 1-0 atas Persita Tangerang di pekan kedua. Sebelumnya, Bajul Ijo takluk dari PSIM Yogyakarta dengan skor 0-1 di kandang sendiri pada pekan perdana Super League 2025-2026.

1. Kurang Produktif

Perez menyoroti masih kurang produktifnya sektor penyerangan Persebaya saat memanfaatkan peluang. Di laga melawan Persita misalnya, mereka seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol.

"Saya rasa kami menciptakan banyak peluang untuk mencetak gol di babak pertama, bahkan seharusnya bisa mencetak lebih dari satu gol," kata Perez, dikutip Selasa (19/8/2025).

Pria asal Spanyol itu mengungkapkan, dari hasil melawan Persita, selain penyelesaian akhir ada beberapa hal yang perlu diperbaiki dari timnya, salah satunya kreativitas membangun serangan. Tapi, ia percaya Dejan Tumbas dan kawan-kawan akan terus berkembang.