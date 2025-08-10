Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Hal Ini, Dean James Hancurkan Debut Manis Justin Hubner

Cikal Bintang , Jurnalis-Minggu, 10 Agustus 2025 |01:01 WIB
Gara-Gara Hal Ini, Dean James Hancurkan Debut Manis Justin Hubner
Aksi Dean James di laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles. (Foto: Instagram/gaeagles)
SITTARD - Pertarungan dua pemain Timnas Indonesia, Dean James dan Justin Hubner, mewarnai pekan perdana Liga Belanda atau Eredivisie 2025-2026. Dalam laga yang berakhir imbang 2-2 antara Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles itu, Dean James berhasil mencetak assist di menit-menit akhir, menggagalkan debut manis Justin Hubner bersama tim barunya.

Pertandingan yang digelar di Offermans Joosten Stadion, Sittard, pada Sabtu 9 Agustus 2025 dini hari itu berjalan dramatis. Kedua pemain Timnas Indonesia tersebut dipercaya menjadi starter oleh pelatih masing-masing tim dan bermain penuh hingga peluit akhir dibunyikan.

1. Proses Dean James Gagalkan Debut Manis Justin Hubner

Go Ahead Eagles yang tampil menggebrak berhasil mencetak gol lewat gol bunuh diri Shawn Adewoye (29'). Tim tuan rumah kemudian membalas via gol Philip Brittijn (45+1') di pengujung babak pertama.

Fortuna Sittard yang bermain di depan pendukung sendiri mendominasi permainan, terkhusus di babak kedua. Mereka akhirnya berbalik unggul lewat gol Luka Tunjic (85').

Justin sejengkal lagi mengakhiri laga debutnya untuk Fortuna Sittard dengan manis. Namun sayang, harapan itu sirna setelah Dean memberikan assist kepada Gerrit Nauber (90+4'). Laga pun berakhir imbang 2-2.

Justin Hubner tampil sebagai starter di laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles dini hari tadi
Justin Hubner tampil sebagai starter di laga Fortuna Sittard vs Go Ahead Eagles dini hari tadi

2. Sama-Sama Tampil Baik

Terlepas dari hasil imbang itu, pertandingan ini menandakan kedua pemain Timnas Indonesia tersebut diandalkan oleh timnya masing-masing. Dalam pertandingan itu, Dean sukses mencatat statistik apik.

Bermain sebagai bek kiri, dia berhasil membukukan enam sapuan, satu tekel krusial, dan dua kemenangan dalam duel. Soal membantu serangan, Dean sukses mencatat satu assist, 34 sentuhan, empat umpan kunci, dan tujuh umpan silang.

 

