Update Ranking FIFA Timnas Indonesia Hari Ini: Skuad Garuda Resmi Melesat atau Disalip Niger?

Ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini Selasa 5 Agustus 2025 masih tertahan di peringkat 118 dunia. (Foto: Instagram/@kevindiks2)

UPDATE ranking FIFA Timnas Indonesia hari ini, Selasa (5/8/2025) akan diulas Okezone. Timnas Indonesia masih tertahan di peringkat 118 dunia sekalipun sedang digelar African Nations Champions 2025.

Turnamen yang digelar di tiga negara itu diikuti negara-negara top Afrika. Meski digelar tak dalam periode FIFA Matchday, tim pemenang akan mendapatkan tambahan poin di ranking FIFA.

Timnas Indonesia kini menempati peringkat 118 dunia. (Foto: Okezone/Isra Triansyah)

Timnas Indonesia yang menempati peringkat 118 dunia, posisinya dalam ancaman Niger yang menduduki posisi 121 dunia. Dibilang begitu karena Niger berpotensi menyalip posisi Timnas Indonesia jika mendapatkan hasil positif di laga-laga Grup C African Nations Champions 2025.

Niger tercatat satu grup bersama Uganda, Guinea, Afrika Selatan dan Aljazair. Semalam, Niger dijadwalkan bertemu negara eks pemain Liverpool Naby Keita, Guinea,

1. Niger Tumbang dari Guinea

Jika menang atas Guinea, Niger akan mendapatkan tambahan 3,17 poin di ranking FIFA. Kondisi itu membuat koleksi poin Niger menjadi 1,151.2 angka, alias langsung menyalip Togo dan Korea Utara di posisi 120 dan 119 dunia.

Kondisi itu membuat Niger hanya terpaut tiga poin saja dari Timnas Indonesia di peringkat 118 dunia (1,154.55 angka). Beruntung bagi Timnas Indonesia, Niger kalah 0-1 dari Guinea. Alih-alih mendekati perolehan poin Timnas Indonesia, Niger malah semakin menjauh dari skuad Garuda.