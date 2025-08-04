Penyebab Ragnar Oratmangoen Masih Absen Bela FCV Dender meski Liga Belgia 2025-2026 Sudah Bergulir

RAGNAR Oratmangoen masih absen membela FCV Dender kendati musim sudah berganti. Pemain Timnas Indonesia itu tak terlihat dalam dua laga Liga Belgia 2025-2026.

Ragnar absen saat FCV Dender menahan imbang Cercle Brugge tanpa gol pada Sabtu 26 Juli 2025. Kemudian, namanya kembali menghilang dalam pertandingan kontra Standard Liege akhir pekan lalu.

1. Pemulihan

Menurut keterangan resmi klub, Ragnar ternyata masih menjalani pemulihan akibat cedera. Namun, FCV Dender tak menjelaskan cedera apa dan berapa lama sang pemain akan absen.

"(Mohamed) Berte dan (Ragnar) Oratmangoen masih menunggu pemulihan mereka," tulis laman resmi klub menjelang laga kontra Standard Liege, dikutip pada Senin (4/8/2025).

Pertandingan kontra Standard Liege sendiri berakhir imbang dengan skor 1-1. Lawan unggul lebih dulu lewat gol Dennis Eckert (68'), kemudian dibalas oleh FCV Dender via Roman Kvet (85').