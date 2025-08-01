Jadwal Lengkap Timnas Putri Indonesia di ASEAN Womens Championship 2025: Lawan Thailand dan Vietnam, Live di RCTI!

JADWAL lengkap Timnas Putri Indonesia di ASEAN Women’s Championship 2025 sudah diketahui. Garuda Pertiwi akan menghadapi Timnas Putri Thailand hingga Timnas Putri Vietnam!

MSIG Serenity Cup 2025 atau ASEAN Women’s Championship 2025 akan digelar di Vietnam 6-19 Agustus. Delapan negara akan ikut serta, termasuk Timnas Putri Indonesia.

1. Juara Piala AFF Wanita 2024

Garuda Pertiwi tampil di turnamen tersebut setelah menjadi juara Piala AFF Wanita 2024 pada Desember silam. Ajang itu sekaligus menjadi babak kualifikasi menuju ASEAN Women’s Championship 2025.

Di turnamen ini, Timnas Putri Indonesia tergabung di Grup A. Shafira Ika Putri dan kawan-kawan langsung bertemu lawan berat yakni Vietnam, Timnas Putri Thailand, dan Timnas Putri Kamboja!

2. Juara dan Runner-up Grup

Bahkan, di pertandingan pertama, Merah Putih akan bertemu Thailand. Duel itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Lach Tray, Haiphong, Vietnam, pada 6 Agustus 2025.

Kemudian, di pertandingan kedua, Timnas Putri Indonesia menantang tuan rumah Vietnam. Laga akan dihelat di Stadion Lach Tray, Haiphong, pada 9 Agustus 2025.