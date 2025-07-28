Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Juara, Garuda Muda?

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 28 Juli 2025 |17:11 WIB
Jadwal dan Link Live Streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di Final Piala AFF U-23 2025: Juara, Garuda Muda?
Timnas Indonesia U-23 siap tempur melawan Timnas Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
JADWAL dan link live streaming Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23 di final Piala AFF U-23 2025 bisa Anda dapatkan di akhir artikel ini. Timnas Indonesia U-23 akan menantang Vietnam U-23 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa, 29 Juli 2025 pukul 20.00 WIB.

Berhubung laga final, pertandingan ini teramat krusial bagi kedua tim. Baik Timnas Indonesia U-23 dan Vietnam U-23 sama-sama memburu gelar juara demi mencetak sejarah.

1. Timnas Vietnam U-23 di Ambang Hattrick Juara

Timnas Vietnam U-23 siap tempur melawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Facebook VFF)
Timnas Vietnam U-23 siap tempur melawan Timnas Indonesia U-23 di final Piala AFF U-23 2025. (Foto: Facebook VFF)

Timnas Vietnam U-23 di ambang hattrick juara di ajang Piala AFF U-23. Dalam dua edisi sebelumnya (2022 dan 2023), skuad Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam U-23- keluar sebagai juara.

Namun, usaha Timnas Vietnam U-23 menjadi juara tidak akan mudah. Timnas Vietnam U-23 dihadapkan dengan Timnas Indonesia U-23 selaku tuan rumah.

Timnas Indonesia U-23 juga berambisi menjadi juara Piala AFF U-23 2025. Pelatih Timnas Indonesia U-23 Gerald Vanenburg bahkan menegaskan kemenangan menjadi harga mati.

“Ini pertandingan yang sudah kita tunggu bersama, kita bermain di turnamen ini untuk mencapai final,” kata Gerald Vanenburg dalam konferensi pers jelang laga Timnas Indonesia U-23 vs Vietnam U-23.

 

