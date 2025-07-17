Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Patrick Kluivert Panggil 5 Pemain Keturunan Tambahan di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?

Ramdani Bur , Jurnalis-Kamis, 17 Juli 2025 |17:39 WIB
Patrick Kluivert Panggil 5 Pemain Keturunan Tambahan di Babak Keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia?
Patrick Kluivert berpotensi panggi 5 pemain tambahan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: Instagram/@patrickkluivert9)
A
A
A

PATRICK Kluivert memanggil 5 pemain keturunan tambahan di babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia? Dalam drawing babak keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dilakukan Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis (17/7/2025), Timnas Indonesia tergabung di Grup B bersama Irak dan tuan rumah Arab Saudi.

Untuk lolos Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia mesti finis sebagai juara grup. Tentu tak mudah untuk finis sebagai pemuncak klasemen, mengingat Arab Saudi dan Irak merupakan negara kuat di Benua Kuning.

Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)
Timnas Indonesia berjuang lolos Piala Dunia 2026. (Foto: Isra Triansyah/Okezone)

Demi merealisasikan mimpi lolos Piala Dunia 2026, tak ada salahnya bagi PSSI mendatangkan pemain keturunan tambahan. Manajer Timnas Indonesia Sumardji mengatakan PSSI masih berupaya mencari pemain-pemain Grade A yang dapat membela skuad Garuda.

1. Lima Pemain dalam Radar

Dalam beberapa bulan terakhir PSSI dikaitkan dengan lima pemain keturunan sekaligus. Mereka ialah Laurin Ulrich (winger/gelandang serang – FC Magdeburg), Tristan Gooijer (Fullback – Ajax Amsterdam), Pascal Struijk (bek tengah – Leeds United), Miliano Jonathans (winger – FC Utrecht) dan Mauro Zijlstra (penyerang – FC Volendam).

Untuk nama yang disebut terakhir, berkas naturalisasinya sudah masuk Kementerian Hukum (Kemenkum). Sementara nama-nama lain, disinyalir sudah masuk radar PSSI.

2. Lempar Kode

Ada beberapa alasan nama-nama di atas kencang dikaitkan dengan Timnas Indonesia. Pascal Struijk pernah kedapatan duduk satu tribun dengan Patrick Kluivert saat Oxford United menjamu Leeds United di lanjutan Liga 2 Inggris 2024-2025.

 

Halaman:
1 2
      
