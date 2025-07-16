Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI Siang Hari! Ini Jadwal Siaran Langsung Drawing Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |15:07 WIB
Timnas Indonesia menanti lawan saat drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. (Foto: PSSI)
JADWAL siaran langsung drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sudah dirilis. Drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ini akan dilangsungkan di Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis, 17 Juli 2025 pukul 14.00 WIB dan live di RCTI.

Tim Nasional (Timnas) Indonesia juga ambil bagian dalam drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Sebanyak enam negara ambil bagian di babak tersebut. Selain Timnas Indonesia, ada juga Qatar, Arab Saudi, Irak, Uni Emirat Arab (UEA) dan Oman.

1. Pembagian Pot Drawing Babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Konfederasi Sepakbola Asia (AFC) telah membagi pot drawing babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Ranking FIFA yang dikeluarkan secara khusus pada Juni 2025, menjadi acuan AFC dalam penentuan pembagian pot drawing.

Hasilnya Qatar dan Arab Saudi akan menempati pot 1, pot 2 (Irak dan UEA) serta pot 3 (Timnas Indonesia dan Oman). Berhubung ditempatkan di pot 3, Timnas Indonesia akan menghadapi penghuni pot 1 dan 2, yakni Qatar/Arab Saudi dan Irak/UEA.

AFC juga sudah memilih tuan rumah babak 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Qatar dan Arab Saudi dipilih AFC sebagai tuan rumah fase krusial ini.

2. Hindari Qatar?

Jika bisa memilih, apakah Timnas Indonesia akan menghindari Qatar? The Maarons -julukan Timmnas Qatar- dikenal tangguh saat main di kandang sendiri.

 

