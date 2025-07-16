Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Penyebab Calvin Verdonk Gagal Pindah dari NEC Nijmegen ke FC Utrecht

Cikal Bintang , Jurnalis-Rabu, 16 Juli 2025 |10:25 WIB
Pemain Timnas Indonesia, Calvin Verdonk. (Foto: Cikal Bintang/Okezone)
NIJMEGEN – Bintang Tim Nasional (Timnas) Indonesia, Calvin Verdonk dikabarkan batal pindah ke FC Utrecht. Namun, sejatinya Verdonk mengaku sama sekali tak mendapatkan penawaran resmi dari FC Utrecht, selama ini ia justru lebih sering mendengar rumor itu dari media.

Lagipula, jika benar FC Utrecht mencoba mendekati Verdonk, bek Timnas Indonesia itu mengaku akan menolak. Ia enggan menukar NEC Nijmegen demi Utreg –julukan FC Utrecht.

1. Tepis Rumor FC Utrecht

Calvin Verdonk sebelumnya kencang dirumorkan dekat dengan FC Utrecht. Namun belakangan, sang agen, Nathan van Kooperen membantah adanya rumor tersebut.

Senada dengan sang agen, Calvin memastikan tidak ada kontak dengan FC Utrecht. Kalaupun ada, pemain berusia 28 tahun itu akan menolaknya.

"Sama sekali tidak ada (kontak dengan FC Utrecht). Saya sudah melihatnya disebutkan dan bahkan membaca bahwa kami sudah berada di tahap akhir transfer, tetapi saya belum pernah berbicara dengan FC Utrecht," tegas Calvin dilansir dari Twente Fans, Rabu (16/7/2025).

Calvin Verdonk jadi kapten di laga Ajax Amsterdam vs NEC Nijmegen (Foto: Instagram/@necnijmegen)
"Saya bisa bilang bahwa saya tidak akan menukar NEC Nijmegen dengan FC Utrecht," tambah pemain NEC Nijmegen itu.

2. Lebih Tertarik Pindah ke Tim Lebih Besar

Calvin mengatakan tidak akan pindah dari NEC Nijmegen ke klub yang mempunyai level sama. Bek Timnas Indonesia itu menegaskan hanya ingin merapat ke tiga klub teratas Liga Belanda atau bermain di luar Belanda.

 

Halaman:
1 2
      
