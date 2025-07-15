Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ambisi Robi Darwis Bawa Timnas Indonesia U-23 Juara Piala AFF U-23 2025

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Selasa, 15 Juli 2025 |00:05 WIB
AMBISI Robi Darwis bawa Timnas Indonesia U-23 juara Piala AFF U-23 2025. Gelandang Persib Bandung itu pun meminta doa restu kepada Bobotoh dan seluruh masyarakat Indonesia agar Garuda Muda diberi kelancaran dalam meraih gelar juara.

Timnas Indonesia U-23 memiliki keuntungan karena berstatus sebagai tuan rumah Piala AFF U-23 2025. Ini menjadi momentum Garuda Muda untuk kembali meraih gelar juara setelah terakhir kali didapat pada edisi 2019 ketika kalahkan Thailand U-23 dengan skor 2-1.

Timnas Indonesia U-23 vs Brunei U-23 di Piala AFF U-23 2025, Robi Darwis: 3 Poin Harga Mati

1. Ambisi Rebut Gelar Juara

Karena itu, Robi meminta kepada seluruh masyarakat Tanah Air untuk mendukung penuh perjuangan Timnas Indonesia U-23. Doa dan dukungan dari seluruh masyarakat diharapkan bisa mempermulus jalan Garuda Muda merebut gelar juara.

“Untuk Bobotoh dan masyarakat di seluruh Indonesia, kami meminta doa restu dan dukungan dari kalian untuk kami,” kata Robi dalam keterangannya, dikutip Selasa (15/7/2025).

“Agar Timnas Indonesia U-23 diberikan kelancaran serta memberikan hasil yang terbaik (juara) untuk kita semua rakyat Indonesia,” sambungnya.

 

Halaman:
1 2
      
