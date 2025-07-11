Indra Sjafri Ditunjuk Jadi Plt Direktur Teknik PSSI!

JAKARTA – Indra Sjafri ditunjuk sebagai Plt Direktur Teknik PSSI. Ia akan mengisi jabatan ini setelah tidak lagi menangani Timnas Indonesia U-20.

Pria asal Sumatra Barat itu diperkenalkan sebagai Direktur Teknik PSSI dalam acara pelepasan tiga wakil Indonesia untuk Gothia Cup 2025. Indra diperkenalkan oleh Ratu Tisha Destria, Tenaga Ahli Bidang Diplomasi dan Diaspora Kemenpora, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Jumat (11/7/2025).

1. Plt Direktur Teknik PSSI

Setelah acara tersebut, Indra mengonfirmasi jabatan barunya sebagai Plt Direktur Teknik PSSI. Pria berusia 62 tahun itu mengisi posisi Direktur Teknik yang kosong sejak lama.

"Saya sekarang Plt Direktur Teknik PSSI," ujar Indra kepada wartawan, Jumat (11/7/2025).

2. Telah Lama Kosong

Adapun, posisi Direktur Teknik PSSI memang telah lama kosong. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berupaya untuk menyegerakan jabatan ini terisi.

Sebelum kosong, jabatan itu dipegang Indra pada kurun Februari 2020 sampai Agustus 2023. Setelah itu, ia ditetapkan sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 hingga Februari 2025.