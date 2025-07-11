Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Indra Sjafri Ditunjuk Jadi Plt Direktur Teknik PSSI!

Cikal Bintang , Jurnalis-Jum'at, 11 Juli 2025 |16:36 WIB
Indra Sjafri Ditunjuk Jadi Plt Direktur Teknik PSSI!
Indra Sjafri ditunjuk sebagai Plt Direktur Teknik PSSI (Foto: Dok. Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Indra Sjafri ditunjuk sebagai Plt Direktur Teknik PSSI. Ia akan mengisi jabatan ini setelah tidak lagi menangani Timnas Indonesia U-20.

Pria asal Sumatra Barat itu diperkenalkan sebagai Direktur Teknik PSSI dalam acara pelepasan tiga wakil Indonesia untuk Gothia Cup 2025. Indra diperkenalkan oleh Ratu Tisha Destria, Tenaga Ahli Bidang Diplomasi dan Diaspora Kemenpora, di Kantor Kemenpora, Jakarta, pada Jumat (11/7/2025). 

1. Plt Direktur Teknik PSSI

Indra Sjafri berharap Timnas Indonesia U-20 gunakan pemain jersey baru di Piala Asia U-20 2025

Setelah acara tersebut, Indra mengonfirmasi jabatan barunya sebagai Plt Direktur Teknik PSSI. Pria berusia 62 tahun itu mengisi posisi Direktur Teknik yang kosong sejak lama. 

"Saya sekarang Plt Direktur Teknik PSSI," ujar Indra kepada wartawan, Jumat (11/7/2025). 

2. Telah Lama Kosong

Adapun, posisi Direktur Teknik PSSI memang telah lama kosong. Dalam berbagai kesempatan, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berupaya untuk menyegerakan jabatan ini terisi. 

Sebelum kosong, jabatan itu dipegang Indra pada kurun Februari 2020 sampai Agustus 2023. Setelah itu, ia ditetapkan sebagai pelatih Timnas Indonesia U-20 hingga Februari 2025.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/19/51/3171133/erick_thohir-HmSd_large.jpg
Jabat Menpora dan Ketum PSSI, Komisi X DPR: Erick Thohir Tidak Harus Mundur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170836/jay_idzes_ikut_berkomentar_mengenai_terpilihnya_erick_thohir_sebagai_menpora_ri-NiOH_large.jpg
Erick Thohir Jadi Menpora RI, Jay Idzes Yakin Olahraga Indonesia Dibawa Mendunia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170835/sekjen_pssi_yunus_nusi_mengomentari_terpilihnya_erick_thohir_sebagai_menpora_ri-i1pU_large.jpg
Erick Thohir Jadi Menpora RI, Sekjen PSSI: Angin Segar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/51/3170823/erick_thohir-szuK_large.jpg
Erick Thohir Tegaskan Siap Mundur dari Ketum PSSI jika Diminta FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/11/11/1631341/karya-digital-kobarkan-semangat-juang-bersama-official-mineral-water-timnas-indonesia-qod.webp
Karya Digital Kobarkan Semangat Juang Bersama Official Mineral Water Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/12/jay_idzes.jpg
Jay Idzes Semprot Wasit Ma Ning: Saya Respek, tapi...
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement