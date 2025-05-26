Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Drawing Piala Dunia U-17 2025: Timnas Indonesia U-17 Tantang Brasil U-17!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 26 Mei 2025 |01:32 WIB
Hasil drawing Piala Dunia U-17 2025 menempatkan Timnas Indonesia U-17 bersama Timnas Brasil U-17 di fase grup. (Foto: AFC)
A
A
A

HASIL drawing Piala Dunia U-17 2025 telah diketahui. Dalam drawing yang dilakukan di Doha, Qatar, pada Senin (26/5/2025) dini hari WIB, Timnas Indonesia U-17 tergabung di Grup H bersama Brasil, Honduras dan Zambia.

Sebanyak 48 negara ambil bagian dalam drawing kali ini. Sebelum drawing dilakukan, Federasi Sepakbola Dunia (FIFA) membagi 48 negara ke dalam empat pot, yang mana masing-masing potnya berisikan 12 negara.

1. Timnas Indonesia U-17 Masuk Pot 3

Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Dunia U-17 2025. (Foto: AFC)
Timnas Indonesia U-17 siap tempur di Piala Dunia U-17 2025. (Foto: AFC)

Penentuan pot ini berdasarkan performa di lima edisi terakhir Piala Dunia U-17, yakni pada 2013, 2015, 2017, 2019 dan 2021. Timnas Indonesia U-17 yang sekali eksis di Piala Dunia U-17 2021, ditempatkan di pot 3 alias satu tingkat di atas pot paling buncit (pot 4).

Timnas Indonesia U-17 berada di pot 3 karena sanggup meraup dua angka di Piala Dunia U-17 2021. Sebut saja saat bermain 1-1 dengan Ekuador U-17 dan Panama U-17.

Hasil ini lebih baik ketimbang 12 negara penghuni pot 4, yang mana mayoritas di antaranya gagal tampil di lima edisi terakhir Piala Dunia U-17. Berhubung ditempatkan di pot 3, Timnas Indonesia U-17 tergabung bersama penghuni pot 1, 2 dan 4. Skuad asuhan Nova Arianto ini pun satu grup bersama Brasil (pot 1), Honduras (pot 2) dan Zambia (pot 4).

2. Regulasi Fase Grup

Fase Grup Piala Dunia U-17 2025 dibagi ke dalam 12 grup, yang mana masing-masing grupnya berisikan empat tim. Nantinya, juara dan runner-up grup (24 tim) lolos otomatis ke fase gugur yang diikuti 32 negara.

 

1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
